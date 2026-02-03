Siemens Energy, despidos en España, creación de 1.500 empleos en Estados Unidos

La empresa alemana de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, va a invertir 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros al cambio actual) en Estados Unidos para impulsar su producción en el país y crear 1.500 empleos altamente cualificados. En Europa, y especialmente en España en su filial Siemens Gamesa, despide más que contrata y son numerosos los ERE que se han sucedido en los últimos años en esa empresa que acumula fuertes pérdidas económicas.

Siemens Energy informó este martes de que ha finalizado sus planes de inversión presentados el pasado mes de noviembre en un encuentro con inversores celebrado en Charlotte (Carolina del Norte).

En concreto, Siemens Energy va a incrementar la producción en EE.UU. de equipos de red y turbinas de gas con el fin de apoyar el fuerte crecimiento en el mercado estadounidense.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, va a invertir 1.000 millones de dólares en Estados Unidos crear 1.500 empleos altamente cualificados

«Estados Unidos experimenta un aumento sin precedentes en la demanda de electricidad. El país amplia a gran velocidad sus centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial y la electrificación industrial de próxima generación», dijo la compañía alemana en un comunicado.

Para satisfacer este crecimiento es necesario un despliegue acelerado de infraestructura de red moderna y resiliente y un incremento sustancial en la capacidad de generación de electricidad.

Siemens Energy prevé realizar la ampliación de la infraestructura en Carolina del Norte, Alabama, Nueva York, Texas y Florida.

Además, construirá una fábrica de equipos de conmutación en Misisipi.