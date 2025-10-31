El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, posa con su cartera en la escalinata de La Moncloa, Palacio que no quiere abandonar Sumar pese a su insignificante peso en la política y sociedad española, con una representación inferior al 8% en el Congreso de los Diputados, 26 'señorías', frente a un total de 350.

Sumar cree que una prórroga a Almaraz es ‘ceder al oligopolio eléctrico’

El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que el «Gobierno tiene que mostrarse firme ante las presiones del oligopolio energético» y mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares tal y como está previsto, como del Almaraz en 2027. Urtasun ningunea así a toda la población de Extremadura, que ve en peligro su sustento económico, y a toda la población española, que puede verse otra vez sin electricidad en sus casas a causa de un nuevo apagón al que no pueden hacer frente. o causan, las renovables, por las que tanto apuesta el partido de extrema izquierda.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas, preguntado por la petición por parte de las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) de una prórroga de su vida útil.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recuerda a Sánchez que el cierre de Almaraz está firmado en los acuerdos de Gobierno de la coalición PSOE-Sumar

Urtasun ha asegurado que el Ejecutivo tiene que ceñirse a la fecha de cierre de las centrales nucleares, tal y como está firmado en el acuerdo de Gobierno entre Sumar y el PSOE, firmado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

«Nosotros vamos a ser muy exigentes: el calendario de las nucleares no se toca», ha subrayado, refiriéndose a la posición de Sumar.

El ministro ha advertido de que si se modifican las fechas previstas de cierre de las instalaciones nucleares, se van a poner en riesgo las «necesarias inversiones en renovables» que requiere el país.

Las empresas presentaron la víspera la petición formal para alargar la vida útil de Almaraz hasta 2030 lo que, de obtener el visto bueno, supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de esta planta, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027.