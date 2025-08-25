Taqa, del fondo soberano ADQ de Abu Dabi, compra GS Inima al mayor fondo de pensiones surcoreano

La energética Taqa, una comprañía que forma parte del conglomerado de empresas del fondo soberano ADQ de los Emiratos Árabes Unidos, ha sellado un acuerdo para adquirir el 100 % de GS Inima, especializada en el tratamiento y la desalinización de agua, por 1.200 millones de dólares (1.025 millones de euros) a la surcoreana GS Engineering & Construction, perteneciente a otro fondo, en este caso el mayor de pensiones surcoreano.

La transacción «acelerará significativamente la estrategia de crecimiento internacional del grupo en el sector del agua», ha asegurado en un comunicado la compañía, multinacional con presencia en Oriente Medio, África y Europa.

Taqa entra de esta manera en España a través de una empresa que perteneció a OHL (ahora OHLA) hasta 2012 y que en esta última década estaba bajo el control del mayor fondo de pensiones surcoreano.

Taqa ya intentó entrar en el mercado español a través de Naturgy

En los últimos meses, Taqa ya intentó entrar en el mercado español a través de Naturgy, al negociar con CriteriaCaixa, primer accionista de la compañía, su entrada en el accionariado de la energética, aunque la operación no fructificó.

Según Taqa, la adquisición supone «un paso fundamental en la estrategia para establecer una plataforma global integrada de agua de primer nivel».

Con sede en Madrid, GS Inima gestiona aproximadamente 50 proyectos activos, entre los que se incluyen unas 30 asociaciones público-privadas a largo plazo, en una cartera que abarca la desalinización y el tratamiento de agua.

Con presencia en diez países, entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán, «la empresa proporciona a Taqa un acceso inmediato a mercados de alto crecimiento en Europa, América Latina y Asia, reforzando su posición como empresa de servicios públicos líder a nivel internacional».

En mayo de 2012, OHL cerró la venta de Inima, por aquel entonces su filial de medio ambiente, al mayor fondo de pensiones de Corea, GS Engineering & Construction, en una operación que se cerró por 231 millones de euros.