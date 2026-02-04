Telefónica nombra a Andrés Saborido consejero delegado de Wayra

Telefónica ha anunciado hoy el nombramiento de Andrés Saborido como nuevo CEO de Wayra, el corporate venture capital de la compañía y su plataforma de innovación abierta. Miembro del equipo fundador, asume el cargo con el objetivo de reforzar la ambición de Wayra de consolidarse como catalizador de innovación, crecimiento y despliegue tecnológico a escala global.

En el contexto de esta nueva fase, Wayra buscará reforzar su alineación con la nueva estrategia de Telefónica, ‘Transform & Grow’. Para ello, priorizará inversiones con impacto directo en la innovación interna y el negocio y concentrará su actividad en los mercados y tecnologías clave para el Grupo, con el foco puesto en la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial, las redes y comunicaciones y la experiencia de usuario. Wayra reforzará igualmente su posicionamiento como partner de innovación abierta de corporaciones e instituciones públicas y privadas.

Saborido, licenciado en Administración de Empresas y especializado en Tecnología y Nuevos Negocios por la Universidad Nacional de La Plata, lanzó en 2011 la operación de Wayra Argentina y ha liderado, desde 2014, Wayra España. Como COO Global, fue responsable de la actividad de inversión directa de Wayra en Brasil, España, Reino Unido y Alemania; del negocio de Servicios de Innovación; y de la actividad de innovación abierta para el desarrollo del negocio entre startups y Telefónica. Además, ha impulsado el crecimiento de los ecosistemas de inversión seed en Latinoamérica y Europa, ha participado en más de 300 acuerdos de inversión y ha colaborado con emprendedores procedentes de múltiples geografías.

Se reconoció como uno de los Jóvenes Líderes Iberoamericanos por la Fundación Carolina, y en 2021 GCV Institute le nombró Global Corporate Venturing Emerging Leader.

Portfolio de más de 520 startups

Desde su nacimiento en 2011, Wayra ha invertido en aproximadamente 1.200 startups, de las cuales más de 520 permanecen activas en su portfolio y 218 continúan colaborando con Telefónica, generando de forma conjunta una facturación de más de 700 millones de euros. Además, esta actividad ha contribuido de manera directa al fortalecimiento de los ecosistemas locales de emprendimiento apoyada en una inversión acumulada que supera los 260 millones de euros.

Telefónica agradece a Irene Gómez su liderazgo y compromiso durante estos años, en los que ha contribuido de forma decisiva a la evolución y consolidación de Wayra como referente en corporate venture capital e innovación abierta. Su trabajo ha sido clave para reforzar el posicionamiento estratégico de la compañía y su impacto en el ecosistema emprendedor.