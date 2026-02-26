El Día del Inversor de Telefónica celebrado el pasado 4 de noviembre de 2025 donde presentó su nuevo plan estratégico.

Telefónica vende BBVA y el banco pierde a su consejero dominical en la operadora

El Grupo Telefónica ha salido del capital del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tras vender su participación del 0,7 % que aún conservaba en la entidad financiera por 608 millones de euros, una operación que se ha saldado con una plusvalía de 335 millones, según figura en su memoria anual de 2025. Esta información se ha conocido tras anunciar el presidente de la operadora, Marc Murtra, que el banco presidido por Carlos Torres perderá a su consejo dominical al no cumplir con los requisitos de capital exigida para tener representación en dicho consejo. El BBVA cuenta con el 5% de Telefónica

Durante el ejercicio 2025, la participación en el BBVA se vendió en su totalidad, de acuerdo con el informe remitido por Telefónica a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al cierre del año pasado, el 31 de diciembre de 2025, el grupo de telecomunicaciones tenía una participación en el BBVA que ascendía a 417 millones de euros.

335 millones, el impacto neto de la venta del BBVA

La venta de la citada inversión, junto con la liquidación de los derivados asociados, ha supuesto un impacto neto en la cuenta de resultados del ejercicio por importe de 335 millones de euros de beneficio, se señala en la memoria.

Por su parte, según la información facilitada por el BBVA para el informe anual de gobierno corporativo de Telefónica correspondiente a 2025 con fecha 31 de diciembre de 2025, la participación de la entidad financiera en el capital social del grupo de telecomunicaciones era del 5,01 %.

Asimismo, el porcentaje de derechos económicos atribuidos a las acciones de Telefónica que eran propiedad del BBVA ascendía a 0,009 % sin derechos de voto del capital social de la compañía.

Por otro lado, Telefónica tiene una participación del 50 % en Telefónica Factoring España y un 40,5 % de participación en sus filiales en Perú y Colombia; así como un 40 % de participación en su filial de Brasil, sociedades en las que el BBVA tiene participaciones minoritarias.

BBVA pierde su consejero en Telefónica

Por otra parte, el grupo BBVA, que tiene un 5 % de Telefónica, dejará de tener un consejero dominical en la multinacional española de telecomunicaciones, que pasará a tener tres consejeros dominicales, uno por cada inversor estratégico.

Así lo anunció el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la presentación de resultados del operador de 2025. De esta forma, José María Abril saldrá de este órgano de administración, en caso de que así lo apruebe la junta de accionistas, que se celebrará el 26 de marzo.

Murtra dijo que la compañía pasará a tener tres consejeros dominicales, uno por cada inversor estratégico (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Criteria y STC Group), con una participación de alrededor de un 10 % cada uno. Añadió que el BBVA «ha indicado» que la inversión que tiene en Telefónica es no estratégica.

Además, apuntó que BBVA tiene un 5 % del capital, por debajo de lo que corresponde para tener un consejero dominical. «Esas son las normas de gobierno corporativo de las empresas cotizadas».

El consejero que saldrá es José María Abril, que es vicepresidente del Consejo de Administración y que forma parte en este órgano de la multinacional desde 2007.