Telefónica y sus socios en Reino Unido acuerdan la compra de Netomnia por 2.294 millones

Telefónica ha alcanzado una acuerdo, junto a Liberty -su socio en Virgin Media O2 (VMO2)- y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, para la adquisición del segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, Netomnia, por unos 2.000 millones de libras (unos 2.294 millones de euros).

La adquisición, pendiente de las autorizaciones regulatorias correspondientes, se prevé efectuar a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la multinacional española.

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras para financiar la operación, e Infravia aproximadamente 850 millones, una cuantía que está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Telefónica posee el 25% de Nexfibre, Liberty otro 25% y el 50% restante es de InfraVia Capital

Las mil millones de libras restantes, hasta completar los 2.000 millones en que está valorada Netomnia, se corresponden con deuda y otros ajustes contables, según han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.

La red de fibra de Netomnia -que se espera cuente con más de 3,4 millones de hogares de fibra y 500.000 clientes a cierre de la transacción- integrará los 2,1 millones de hogares de VMO2.

Como resultado de la operación, Nexfibre tendrá una red de fibra de aproximadamente ocho millones de hogares a finales de 2027.

Nexfibre y VMO2 tendrán una red combinada de alrededor de 20 millones de hogares en total, según indica la nota.

Actualmente, Telefónica posee el 25 % de Nexfibre, Liberty otro 25 % y el 50 % restante es de InfraVia Capital.

Como parte de la operación, Virgin Media O2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas “YouFibre” y “Brsk”; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre; y recibirá una contraprestación en efectivo por su compromiso mayorista.

Además, Virgin Media O2 obtendrá una participación accionarial del 30 % en la sociedad tenedora a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Con ello, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50 % de Nexfibre, e InfraVía poseerá el 50 % restante.

Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico de Telefónica en el Reino Unido que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente sostenible y reforzada, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.