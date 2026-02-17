La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presume de la legislación del teletrabajo en España.

Tubos Reunidos, AzkoNobel, Teka, Ence, Cartonajes, Pepsico… los ERE suman en el despacho de Díaz

Mientras Yolanda Día, fiel admiradora de Pedro Sáchez, que se indigna «muchísimo» con los casos de corrupción que afectan al líder socialista, pero no lo suficiente como para abandonar el Gobierno, y sus sindicatos afines y sumidos, UGT y CCOO, firman acuerdos casi con alfombra roja y rodeados de una multitud de cargos ministeriales, miles de trabajadores pierden su empleo en España a causa de los ERE.

El Telefónica, por el trascendencia de la compañía y por el alto número de despidos, que ronda los 5.000, es el más conocido, pero hay muchos ERE más en marcha.

ERE de Tubos Reunidos

La empresa siderúrgica Tubos Reunidos ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 301 de sus 1.400 trabajadores de sus factorías de Amurrio (Álava) -274 despidos- y del Valle de Trápaga (Bizkaia), de la que saldrían los otros 27 trabajadores. La empresa perdió 71,3 millones de euros el año pasado, lo que le lleva a acumular una deuda de 234,3 millones.

ENCE, despidos en Asturias

En la última reunión mantenida, la dirección de ENCE planteó al comité reducir el ajuste de los 96 puestos de trabajo planteados inicialmente a 89, sobre una plantilla total de 380 trabajadores.

De esos 89 trabajadores afectados, 49 salidas serían mediante prejubilaciones y salidas voluntarias.

Además, la empresa planteó la posibilidad de implantar en Navia una nueva instalación de celulosa moldeada, una solución innovadora orientada a la producción de envases renovables y sostenibles a partir de fibra, que según la dirección, permitiría la recolocación de 40 trabajadores.

El Comité de Empresa ha expresado su total desconfianza respecto a este último proyecto, al considerar que se trata de «un anuncio mediático» que está muy lejos de ser una realidad, puesto que no está ni diseñado.

Además, al tratarse de una plantilla joven, con una edad media de unos 40 años, solo se podrían prejubilar entre 27 y 29 trabajadores, mientras que las salidas voluntarias se convertirían en forzosas en caso de no haber voluntarios, como el Comité cree que ocurrirá.

El Comité de Empresa también ha criticado en los últimos días que la compañía fundamente su decisión en unas cuentas provisionales, aún sin auditar, que reflejan unas pérdidas de 2,7 millones de euros en 2025.

Pepsico anuncia un nuevo ERE en España

la multinacional Pepsico ha anunciado su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría, en principio, a la casi totalidad de la plantilla -unos 400 empleados- de los once centros de su red de distribución comercial propia que continúan operativos.

En concreto, los cierres corresponderían a su red de distribución directa a bares, locales de restauración, supermercados pequeños y tiendas de alimentación que opera en Madrid (2 delegaciones en Coslada y Leganés), Barcelona (2), Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Málaga, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca, según han detallado desde CCOO.

Cummins en Guadalajara

El Comité de Empresa y la dirección de Cummins en Guadalajara han llegado a un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 88 personas del total de 104 que componen la plantilla, tras acordar mejoras en las condiciones de salida de los trabajadores.

Según ha informado UGT en un comunicado, el principio de acuerdo, que ha sido ratificado por los trabajadores de la planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, reunidos en asamblea, recoge indemnizaciones de 33 días por año trabajado (frente a los 23 días propuestos en un principio por la parte empresarial) y una indemnización adicional de 13.000 euros por cada trabajador.

Teka

Teka propuso inicialmente 47 despidos en Santander, 26 en Zaragoza, 22 en el centro logístico de Alcalá de Henares y cuatro en las oficinas centrales.

Tras la negociación, Teka y los sindicatos llegaron a un principio de acuerdo que contempla 66 despidos y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades. Las salidas previstas en Santander pasaban a 35 de las 47 iniciales.

Cartonajes Internacional

El sindicato CCOO informó a principios de febrero de que la filial de la multinacional estadounidense International Paper, dedicada a la fabricación de cajas de cartón ondulado, estudiaba registrar un expediente de regulación de empleo (ERE) y cerrar sus plantas de producción de Tarragona, lo supondría el despido de alrededor de 200 trabajadores.

AkzoNobel anuncia un recorte de plantilla de hasta 120 personas en su planta de El Prat

La multinacional AkzoNobel comunicó en enero a los sindicatos su intención de llevar a cabo un recorte de plantilla de hasta 120 personas en su planta de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Fuentes de la compañía, que tiene su sede en los Países Bajos, aseguraron a EFE que la multinacional ha ejecutado una inversión de 11 millones de euros para convertir la planta de El Prat en un centro de referencia de producción de pinturas de base agua, pero que todo ese esfuerzo inversor implica ahora la necesidad de ajustar la plantilla.

La empresa argumenta que esa inversión ha servido para modernizar los procesos y las instalaciones de El Prat y lograr que sean un referente en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Hasta ahora, la planta de El Prat fabricaba pinturas decorativas, tanto en base agua como en base disolvente para exterior e interior, así como productos específicos para maderas y metales, pero ahora se centrará en las de base agua.

A cambio de esta transformación, que insisten en que permite responder a la demanda del futuro, la compañía pone sobre la mesa «la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración laboral a través de un ERE que podría afectar hasta 120 puestos de trabajo».