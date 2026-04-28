La exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, además de Sanidad y Política Social, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez

Trinidad Jiménez deja la dirección de Telefónica tras una década en el cargo

La exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, además de Sanidad y Política Social, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, deja la dirección de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, cargo que ha ocupado durante una década.

Según ha adelantado Economía Digital y ha confirmado la Agencia EFE por fuentes conocedoras este martes, la exministra ha salido de la dirección del grupo de mutuo acuerdo con los responsables de la compañía, presidida por Marc Murtra, con la que continuará vinculada como asesora de asuntos corporativos.

El relevo de Jiménez se producirá en las «próximas semanas» y se enmarca dentro de la estrategia de transformación del grupo español de telecomunicaciones marcada por la salida de los mercados de Hispanoamérica.

Jiménez ocupa el cargo desde febrero de 2016 después de asumir destacadas responsabilidades dentro del PSOE así como en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Su posible fichaje trascendió meses antes de que se produjera.

El propio presidente del Gobierno, cuando era secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, salió a defender su incorporación a Telefónica, donde fichaba como «una trabajadora en la compañía», sin que fuera nombrada «en ningún consejo de administración» ni nada que tuviera «que ver con eso».

Sánchez dijo entonces que se lo había comunicado y que lo respetaba, pero enfatizó que en ningún caso se trataba de una puerta giratoria.