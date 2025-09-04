Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con Zapatero, es presidenta no Ejecutiva de Redeia con un sueldo de 546.000 euros más gastos. Redeia, matriz de Red Eléctrica, está controlada por el Gobierno con un 20% del capital en manos de la Sepi.

Un experto en energía pide que el presidente de Red Eléctrica no sea un político, sino ‘alguien que sepa’

El ingeniero industrial Fernando Ley Llano ha pedido durante su comparecencia en el Senado que el próximo presidente de Red Eléctrica, empresa filial de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, exministra de vivienda de Zapatero y apoyo para que Sánchez ganará la Secretaría General del PSOE, no sea político, «que nombren a alguien que sepa el sector»; y por otro, ha señalado que la «peor» decisión que ha tomado un Gobierno de España desde que estamos en democracia va a ser la parada de las nucleares. Recientemente Redeia también ha nombrado a Arancha González laya, exministra de Exteriores con Sánchez, consejero de Redeia, anque se desconocen sus conocimientos del sector eléctrico.

Actualmente, existe un calendario de cierre escalonado de centrales nucleares pactado por las empresas propietarias y la empresa pública Enresa en 2019, en un contexto muy diferente al actual, donde no existía la alta tensión geopolítica mundial que eleva la dependencia energética a un grave problema de seguridad social ni la alta demanda eléctrica que necesitan los centros de datos y la inteligencia artificial para funcionar.

Y es que Ley Llano considera que no hay que demonizar ninguna fuente energía y ha defendido que se mantenga el parque nuclear existente, según ha señalado en su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre las causas del cero energético del pasado 28 de abril.

«No hay ni kilovatio malo, ni bueno»

«No hay ni kilovatio malo, ni bueno», ha dicho este jueves Ley Llano, que ha añadido que «aquí se ha endemoniado y se ha crucificado a cierto tipo de tecnologías, concretamente a la nuclear y al carbón, sobre todo».

Respecto al informe presentado por el ministerio de Transición Energética, dirigido por Sara Aagesen, declarada antinuclear, sobre las causas del cero energético del pasado 28 de abril -que se publicó en parte anonimizado al no contar con la aprobación de las eléctricas para publicar dichos datos- ha apuntado que esto es «una tomadura de pelo». Red Eléctrica, el gestor del sistema, declina cualquier responsabilidad en el apagón y culpa a las eléctricas del mismo.

La posibilidad de apagón en Red Eléctrica

En su intervención, el portavoz del grupo socialista, Miguel Ángel Nacarino ha recordado que Ley Llano compareció ya en la Comisión de Industria del Congreso, como experto llamado por el grupo Vox, donde estimó que era posible un apagón en España -antes de que ocurriera-, por lo que le ha preguntado si esta afirmación se basó en algún informe técnico y también si conoce algún sistema eléctrico como el de Red Eléctrica con riesgo cero.

En su turno de respuesta, Ley Llano ha señalado que no leyó ningún informe sobre este aspecto, sino que fue un tema de «olfato» y que tuvo la «suerte» de que ocurrió un apagón en Chile unos días antes y pensó que «si ocurre en Chile, aquí también puede pasar».

«Fue un tema de olfato y porque a las muchas charlas que voy, los que generan electricidad me lo están diciendo», ha apuntado.

Datos disponibles

En esta sesión de la Comisión de investigación del Senado, también ha comparecido como experto Jorge Antonio González, director de energía y proyectos de la empresa de madera Losán, que ha pedido información transparente sobre lo ocurrido el día del cero energético.

González ha señalado que considera que los protocolos existentes son adecuados y seguramente equivalentes a los que hay en cualquier otro sistema eléctrico, pero ha estimado que hay que saber los valores concretos y cómo se gestionó el sistema eléctrico ese día y esas horas; algo sobre lo que considera que no hay información transparente que a él le permita opinar sobre ello.

Aunque con los datos disponibles, González ha señalado que lo que parece es que se estaba «en un extremo de la balanza, no se estaba en el centro de la balanza, se estaba a un extremo de la balanza y eso es lo que quiero trasladarles para que ustedes puedan investigar sobre ello».

«Pienso que los datos que sean importantes para la seguridad de suministro debería ser públicos y transparentes», ha señalado al considerar que es clave para la investigación.

Asimismo, ha señalado que no cree que el sistema eléctrico español sea vulnerable y que, de hecho, cree que muchos profesionales que trabajan en el sector piensan que es robusto, pero que no se operó de forma adecuada con las herramientas, en referencia al día del apagón.

Esta comisión de investigación se constituyó en el Senado el pasado 12 de junio y está presidida por el senador del grupo popular Francisco Javier Márquez.

Además de esta, el Pleno del Congreso aprobó el pasado 28 de mayo las solicitudes presentadas por el PP, por un lado, y por el PSOE y Sumar, por otro, para crear sendas comisiones de investigación sobre el apagón.