"Allí presentes los que representan a quienes cobran las nóminas. Allí presentes los que representan a las entidades que cobrarán más impuestos y cotizaciones", ha criticado Amor en redes sociales tras el acto de firma entre sindicatos y Gobierno.

‘Visten de acuerdo el SMI, pero no pagan ellos’

El presidente de la federación de autónomos ATA y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, ha cuestionado este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 sin la presencia de las empresas.

«Allí presentes los que representan a quienes cobran las nóminas. Allí presentes los que representan a las entidades que cobrarán más impuestos y cotizaciones», ha criticado Amor en redes sociales tras el acto de firma entre sindicatos y Gobierno.

«Los ausentes, los que pagarán más a final de mes en nóminas, impuestos y cotizaciones. Lo visten de acuerdo, pero no pagan ellos», ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este lunes, durante la firma de la revalorización del SMI para 2026, a la CEOE su ausencia en dicha rúbrica.

«La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores merecen un salario digno», ha dicho Sánchez durante la firma del acuerdo que elevará un 3,1 % el SMI para 2026, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, un pacto alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, y que rechazan las patronales CEOE y Cepyme.

Aquelarre de la izquierda y la extrema izquierda contra los empresarios por el SMI

Durante el propagandístico acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atacó duramente a la CEOE y le reprochó su ausencia en la firma del acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) porque se trata de «un acto de justicia social» en un momento de crecimiento económico y grandes resultados empresariales.

«La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores son su mayor activo y merecen un salario digno y decente», dijo Sánchez durante la firma del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, del que se descolgó la patronal, para elevar un 3,1 % el SMI para 2026 y que mañana será aprobado vía real decreto en Consejo de Ministros.

«¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos, (…) cuándo la economía española crece al 2,8 %, muy por encima de la media europea, (…) cuándo los beneficios empresariales baten récords año tras año?», se preguntó Sánchez.

Y los empresarios, por su parte, se preguntan dónde está Sánchez cuando piden actualizar los contratos del Estado a las subidas del SMI, algo a lo que el Ejecutivo de PSOE-Sumar se niega de forma reiterativa. Y los trabajadores también se preguntan por qué no se deflacta la inflación en el IRPF para hacer más competitivos esos salarios y se carga toda mejora a la cuenta de los empresarios.

Pedro Sánchez siempre ha ‘estado en el lado bueno de la historia’, según Yolanda Díaz

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no cabía en sí con la presencia de Sánchez, del que llegó a decir que siempre ha «estado en el lado bueno de la historia», recordó que la subida «no se trata de una cifra sino de un compromiso renovado del país que cuida y sostiene», ya que beneficia a 2,5 millones de personas, principalmente mujeres y jóvenes.

«El Gobierno es consciente de que el bienestar no pasa por las élites sino por las mayorías sociales», ha dicho Díaz.

La ministra ha querido hacer un llamamiento a las empresas para que «no sólo en lo público, sino que en la negociación colectiva también suban los salarios» y ha cargado contra aquellos que «quieren recortar derechos y se envuelven en la bandera de la libertad».

«Lo que destruye el SMI no es empleo sino pobreza», ha dicho Díaz.

Los sindicatos afines, UGT y CCOO, abogan por impulsar todos los salarios

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que las subidas del SMI han acabado con los «mantras ultraliberales» que advertían de un posible incremento del paro, explicando que «se ha demostrado de forma empírica que había margen de sobra para subir el SMI sin destruir empleo».

Sordo ha insistido en que las empresas no pueden ser ni productivas ni competitivas ni rentables a costa de la explotación laboral y ha defendido que la mejora de la retribución mínima tiene que servir de «pértiga» para una mejora del resto de salarios.

Algo en lo que ha coincidido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abogando por reforzar la negociación colectiva y la presencia sindical.

«Es una es una pena no tener a la patronal aquí para que tome nota», ha dicho el líder sindical, que ha defendido las reformas que vienen ahora y que pasan en primer lugar por no permitir neutralizar las subidas de SMI con la absorción o compensación de complementos.

El acuerdo de subida del SMI quedó rechazado por la patronal CEOE-Cepyme, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.