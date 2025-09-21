Volkswagen revisa a la baja su previsión para 2025 y reduce su rentabilidad operativa a la mitad

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha revisado a la baja sus pronósticos para 2025 debido a depreciaciones y costes derivados de que Porsche quiere mantener los modelos con motor de combustión. En concreto, el grupo alemán informó en un comunicado de que ahora prevé una rentabilidad operativa sobre la facturación de entre el 2 % y el 3 % (antes se situaba entre el 4 % y el 5 %).

Volkswagen, al que también pertenecen otras marcas como Seat, Cupra, Skoda o Audi, pronostica que no tendrá este año flujo de caja neto en la división automovilística (antes esperaba entre 1.000 y 3.000 millones de euros).

Asimismo Volkswagen considera que tendrá una liquidez neta de 30.000 millones de euros (antes, de entre 31.000 y 33.000 millones de euros).

No obstante, mantiene su pronóstico de facturación para el 2025 en el mismo nivel que en 2024.

El grupo Volkswagen, que publicará los resultados del tercer trimestre el 30 de octubre, baja sus pronósticos después de que Porsche dijera que aspira a lograr una rentabilidad sobre las ventas a medio plazo de entre el 10 % y el 15 % entre 2026 y 2030 (antes entre el 15 % y el 17 %).

Porsche, que quiere tener más flexibilidad en los sistemas de propulsión para seguir produciendo automóviles con motor de combustión, prevé este año una rentabilidad sobre las ventas de hasta el 2 % (antes, de entre el 5 % y el 7 %) debido a depreciaciones en algunos proyectos y provisiones.

Los cambios en los planes a largo plazo de Porsche, que abandona algunos proyectos automovilísticos, lastrarán el resultado operativo de Volkswagen en 5.100 millones de euros.