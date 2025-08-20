Vuelve el AVE Madrid-Galicia tras seis días suspendido y más de una semana con problemas

La circulación del AVE Madrid-Galicia se retoma desde las 17 horas de este miércoles, tras seis días suspendida, aunque con más de una semana con problemas e incidencias, a causa de los incendios que han asolado el noroeste peninsular, ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Renfe ha explicado en una publicación en sus redes sociales que se dispondrán trenes especiales para trasladar a las personas que no han podido viajar en los últimos días a consecuencia de los incendios.

La compañía restablecerá el servicio después de que Adif haya ratificado este mismo miércoles que la evolución positiva de los incendios permite restablecer el tráfico ferroviario, tras comprobar «el buen estado de la infraestructura».

Los numerosos incendios que han asolado parte de las provincias de Zamora y Ourense han impedido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia esta última semana, una situación que se ha extendido también a la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rias Baixas y el sur de Galicia.

El servicio está suspendido totalmente desde el jueves 14 de agosto

Tras varios cortes entre el martes y el jueves de la pasada semana, Adif y Renfe comunicaron la suspensión definitiva del servicio hasta que las autoridades pertinentes permitieran y garantizaran la seguridad del trayecto.

Puente ha explicado que en la mañana de este miércoles Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ha autorizado ya la circulación ferroviaria, pues existía «un solo foco pero muy lejos de la línea», mientras que el Cecopi de Galicia indicaba que había un solo foco en Vilariño y que «todos los equipos» estaban allí para extinguirlo.

Asimismo, el ministro también ha señalado que el resto de cortes de la circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico de la provincia de León también cuentan con el beneplácito «para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura».

Los problemas e incidencias en el AVE Madrid-Galicia operado por Renfe comenzaron el martes 12 de agosto

El pasado martes, hace ahora ocho días, un incendio con varios focos entre la ciudad de Ourense y Taboadela (Ourense) obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense, aunque cinco horas después se pudo restablecer la operativa.

No obstante, el miércoles la circulación se tuvo que suspender de nuevo por otro fuego, en este caso entre las localidades de A Vilavella y A Gudiña y a pesar de que la operativa se restableció de nuevo un día después, el jueves, a las pocas horas la velocidad de las llamas y su cercanía a la línea obligaron a detener de nuevo la circulación.

Esto obligó a Renfe y Adif a asegurar que no retomarían la circulación «hasta nuevo aviso» y hasta que las autoridades competentes, esto es, los Cecopi de Zamora y de Ourense dieran garantías de que se podía retomar el servicio sin afectar la seguridad de los viajeros.

Así, desde el pasado jueves, este incendio y otros que alcanzaron la provincia de Zamora han impedido que la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se haya retomado.

Ante esta situación, Renfe operaba trenes especiales solo para el trayecto entre Madrid y Zamora. Para este miércoles, Renfe había activado dos frecuencias con salida desde Madrid y otras dos desde la provincia zamorana.