Zapatero, unos los pocos históricos socialistas que precedieron que apoyan a Sánchez, se ve salpicada por la sombra de la corrupción ante el rescate del Gobierno de Plus Ultra y su papel jugado en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Zapatero dice que asesora a Plus Ultra, pero que no cobró del préstamo de 53 millones del Gobierno

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido sus trabajaos de asesoramiento a la aerolínea Plus Ultra, pero, al mismo tiempo, ha negado este jueves haber mediado en el préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió personalmente el rescate del Gobierno a Plus Ultra por su carácter de empresa estratégica, cuando en realidad apenas representa el 0,1% de los vuelos en España y apenas contaba en aquella fecha con cinco aviones.

Preguntado sobre una hipotética mediación en ese préstamo ha zanjado: «No, ninguna. Cero en absoluto». Tampoco ha dicho nada sobre los trabajos de la empresa de marketing digital de sus hijas para Plus Ultra, que desaparecieron de su web cuando se publicaron las primeras informaciones que relacionaban al expresidente del Gobierno con Plus Ultra.

Un polémico rescate a Plus Ultra

El préstamo fue aprobado por el Gobierno el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, pese a que en ningún momento Plus Ultra cumplía con los requisitos de empresa estratégica ni contó con los informes técnicos favorables de la Sepi.

Zapatero, sí ha admitido, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra, y que hoy en dìa está imputado por blanqueo de dinero precisamente de ese préstamo de la Sepi.

El expresidente Zapatero, por su parte, reivindica la labor de asesoría que realiza con una entidad privada y que nada tiene que ver con las informaciones aparecidas en algunos medios sobre Plus Ultra. Se desconoce, sin embargo, los conocimientos aeronáuticos de Zapatero para convertirse en asesor de una línea aérea.

«Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho -solo faltaría ¿no?- que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad», ha sentenciado.

Zapatero vaticina un cambio positivo en Venezuela y revindica su labor tras años defendiendo el régimen de Nicolás Maduro

En su primera aparición pública y declaraciones a los medios desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Zapatero, tras años defendiendo al dictador chavista, vaticina ahora un «cambio positivo» para ese país, que se materializará próximamente.

Ha defendido que se conocerá más sobre su labor mediadora para «una posible reconciliación y sustanciación democrática» en Venezuela y, principalmente, para la liberación de presos políticos.

«Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas», ha augurado.

Zapatero habla ahora de la liberación de presos políticos en Venezuela cuando guardó silencio durante años con su amigo Maduro en el poder

Zapatero ha puesto en valor su largo compromiso con Venezuela dedicado a que «no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación y una sustanciación democrática en todos los órdenes» y a que fundamentalmente, ha subrayado, «muchas personas salieran de la cárcel». Ninguna de ellas salió de prisión en sus años dulces con Maduro.

«Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que he realizado se vaya conociendo más y será así porque lo permite la situación en Venezuela», ha explicado

Ha expresado su satisfacción por conseguir la liberación de presos y que sus familias se reencuentren con ellos y ha apuntado a la prudencia a la hora de hablar temas tan sensibles para presos y familiares.

En este sentido, el expresidente ha insistido en que se despejarán algunas de las falsedades divulgadas en torno a su labor en Venezuela y ha bromeado con que siempre se ha tomado «con la deportividad que la democracia aconseja» el que se viertan insidias.

Ha advertido de que «a la democracia le viene muy mal las insidias, descalificaciones e insinuaciones» y ha llamado a contribuir a rebajar la polarización.

Zapatero califica de insidias verdades sobre su papel en Venezuela

Sin embargo, mucho de lo dicho sobre su amistad y negocios con el régimen de Maduro no son insidias. Fue de los pcoos dirigentes internacionales que se llaman «democráticos» que no pidió la publicación de las actas de las últimas elecciones donde se sospecha que hubo un fraude masivo por parte de Maduro. Tampoco ha pedido nunc ala liberación de presos políticos ni un cambio de régimen en Venezuela. Y por si fuera poco, tampoco felicitó, como tampoco lo hizo Sánchez, a la líder opositora venezolana María Corina Machado por la consecución del Premio Nobel de la Paz.