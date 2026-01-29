Escapadas en invierno. Un viaje sin prisas ni aglomeraciones

Los meses de enero, febrero y marzo permiten otros ritmos para viajar. Un ritmo más tranquilo, menos visitantes. Es la época perfecta para descubrir experiencias entorno al vino y adentrarse en su historia, la innovación, la arquitectura y la gastronomía con una visita a la Ciudad del Vino Marqués de Riscal.

Con tres tipos de visitas guiadas disponibles, los visitantes disfrutan de un recorrido por los edificios que forman parte de la bodega, descubren la importancia del viñedo y el proceso de elaboración de sus vinos. Es un viaje por la historia del sector vitivinícola a través de los 167 años de vida de Marqués de Riscal que finaliza con una cata de una selección de vinos.

Un destino que enamora

¿Una visita guiada como regalo? La bodega Marqués de Riscal ofrece la posibilidad de sorprender con una visita guiada a través de un bono regalo con fecha abierta y vigencia durante un año.

Hay tres tipos de visitas:

Visita 1, que incluye cata de Marqués de Riscal Verdejo, Arienzo Crianza y Marqués de Riscal Reserva.

Visita 2, que incluye cata de Finca Montico, Finca Torrea y Marqués de Riscal Gran Reserva. No disponible para menores de 18 años.

Visita 3, que incluye cata de Marqués de Riscal Limousin, XR de Marqués de Riscal y Barón de Chirel. No disponible para menores de 18 años.

Otra fórmula ideal para regalo es el Paquete Ciudad del Vino. Incluye visita guiada a la bodega y almuerzo en el Restaurante 1860 Tradición, ubicado en el Hotel Marqués de Riscal diseñado por Frank O. Gehry, con un menú que incluye deliciosos platos de la cocina vasco-riojana.

Experiencias entorno al mundo del vino

En el corazón de la Ciudad del Vino Marqués de Riscal se levanta el Hotel Marqués de Riscal, una de las obras icónicas del arquitecto Frank O. Gehry, fallecido el pasado mes de diciembre. Este hotel de estilo futurista, con sus láminas superiores de titanio y acero y la asimetría de sus losetas invita a una experiencia exclusiva e inolvidable.

En su interior se encuentran los restaurantes Marqués de Riscal y 1860 Tradición, que cuentan con la asesoría del chef riojano Francis Paniego. Dos espacios que comparten una apuesta por los productos de proximidad y de calidad con dos enfoques diferenciados: el restaurante Marqués de Riscal ofrece la perfecta fusión entre la cocina tradicional y la más vanguardista mientras que 1860 Tradición invita a disfrutar de platos tradicionales de la cocina vascoriojana.

Además de estos restaurantes, la Vinoteca & Bistro ofrece una carta de platos ligeros para acompañar una copa de los vinos de la bodega y relajarse con las maravillosas vistas al pueblo de Elciego.

El mundo del vino se fusiona con el bienestar en el Spa Vinothérapie® Caudalie con una oferta de tratamientos inspirados en las propiedades de las uvas.