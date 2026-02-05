España, el primer país de Europa elegido por Sage para impulsar el impacto de sus ONGs

Sage, referente mundial en tecnología de contabilidad, finanzas, RR.HH. y nóminas para pymes, presenta Sage Foundation Grow Program, una iniciativa global de Sage Foundation, que desembarca en España como país pionero en Europa. El proyecto tiene como objetivo conectar a cinco ONGs con ejecutivos de Sage para ayudarlas a superar los retos a los que habitualmente se enfrentan las entidades del tercer sector. El programa busca atender sus necesidades a través de soluciones reales y ampliar así su impacto social.

Gracias al profundo compromiso social de la compañía en España, y tras tres ediciones exitosas en Canadá y Estados Unidos, los líderes globales de Sage Foundation han elegido a España como el primer país europeo para el lanzamiento del programa, apoyados por la gran dedicación de los profesionales de Sage en los proyectos de la fundación. La iniciativa permite generar un modelo de colaboración que ya ha demostrado su valor en otros países.

Fanny Laguna, Director Sage Foundation para EE.UU. y Canadá, destaca que “España ha tenido muy buenos resultados en el trabajo voluntario en las organizaciones con las que hemos colaborado durante muchos años. Hemos visto que hay mucho apoyo por parte de los líderes de Sage, del equipo de dirección y de los empleados hacia este tipo de iniciativas”.

A lo largo de cinco meses, y en sesiones presenciales, Sage Foundation Grow Program facilita que los responsables de las ONGs seleccionadas para esta primera edición accedan a asesoría, formación en liderazgo, nuevas metodologías de trabajo y apoyo de la mano de los directivos de Sage para la resolución de problemas concretos que estén experimentando.

Además, el desarrollo del programa permite que exista un modelo de transferencia de conocimiento compartido entre ejecutivos de Sage y las entidades participantes donde se exponen aprendizajes, progresos y barreras, generando sinergias entre todos los participantes.

Isabel Hernández López, Sage Foundation Manager en Sage Iberia, destaca que tanto pymes como organizaciones no gubernamentales “tienen los mismos problemas de cómo acceder a la financiación, cómo acceder a la tecnología, cómo optimizar su gestión interna, cómo acceder a un fundraising más equilibrado y no dependiente solo de lo privado o de lo público.”

El perfil de los 14 ejecutivos de Sage participantes en el proyecto está formado por profesionales con amplia experiencia en diversas áreas, entre las que se incluyen finanzas, ventas, experiencia de cliente, asuntos públicos y comunicación.

Objetivo de apoyar colectivos vulnerables gracias a la educación y tecnología

El grupo de entidades seleccionadas para esta primera edición, del que ya forman parte 22 organizaciones a nivel global en los cinco años de vida del programa, está formado por organizaciones cuyo objetivo es ayudar a colectivos vulnerables a través de la educación y la tecnología:

Apadrina un olivo. Es una organización cuyo objetivo es impulsar el empleo local para colectivos vulnerables y fomentar el desarrollo rural sostenible. A través de un programa de apadrinamiento de olivares centenarios abandonados en la localidad de Oliete (Teruel), la entidad consigue fomentar el desarrollo rural sostenible y la recuperación del patrimonio natural y social de la zona.

Es una organización cuyo objetivo es impulsar el empleo local para colectivos vulnerables y fomentar el desarrollo rural sostenible. A través de un programa de apadrinamiento de olivares centenarios abandonados en la localidad de Oliete (Teruel), la entidad consigue fomentar el desarrollo rural sostenible y la recuperación del patrimonio natural y social de la zona. Creática. A través de programas que impulsen la creatividad y la alfabetización tecnológica, la ONG tiene como objetivo mejorar la vida y las oportunidades de niños, niñas y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Con la tecnología como base, fomentan vocaciones científico-tecnológicas, reduciendo el abandono escolar y la plena inclusión en la sociedad del futuro.

A través de programas que impulsen la creatividad y la alfabetización tecnológica, la ONG tiene como objetivo mejorar la vida y las oportunidades de niños, niñas y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Con la tecnología como base, fomentan vocaciones científico-tecnológicas, reduciendo el abandono escolar y la plena inclusión en la sociedad del futuro. Fundación Exit. Combate el abandono escolar y el desempleo entre jóvenes en riesgo de exclusión social a través de programas de orientación y formación para la empleabilidad, conectándolos con el mundo laboral. En colaboración con empresas privadas, su misión es facilitar la inserción laboral y el desarrollo personal de estos jóvenes.

Combate el abandono escolar y el desempleo entre jóvenes en riesgo de exclusión social a través de programas de orientación y formación para la empleabilidad, conectándolos con el mundo laboral. En colaboración con empresas privadas, su misión es facilitar la inserción laboral y el desarrollo personal de estos jóvenes. Fundación Fútbol Más. Esta organización utiliza el fútbol y el juego como herramienta para el desarrollo social y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Trabajan en barrios y comunidades vulnerables, fomentando valores, habilidades socioemocionales y la cohesión comunitaria. Su objetivo es crear entornos más seguros y resilientes.

Esta organización utiliza el fútbol y el juego como herramienta para el desarrollo social y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Trabajan en barrios y comunidades vulnerables, fomentando valores, habilidades socioemocionales y la cohesión comunitaria. Su objetivo es crear entornos más seguros y resilientes. Fundación Juanjo Torrejón. La organización tiene como misión la inclusión de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, promoviendo su inclusión social y laboral. Sus áreas de intervención abarcan desde la extranjería, el empleo y la formación, la infancia y juventud, la familia, los mayores y la emergencia social.

José Luis Martin Zabala, Managing Director de Sage Iberia y Executive Sponsor del Sage Foundation Grow Program en España, recalca “la obsesión de la compañía por ayudar en la transformación y apoyo del tejido empresarial español. Es un orgullo ser el primer país de Europa en acoger este programa y demostrar el gran compromiso social que tenemos las personas en Sage. A través de nuestra colaboración y nuestra ayuda, queremos tener un impacto en la comunidad en la que operamos”.