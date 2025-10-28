Especial Rothschild & Co R-co Valor: surfeando la cresta de la ola

En Capital Intereconomía hemos emitido un Especial Rothschild & Co bajo el título “R-co Valor: surfeando la cresta de la ola”, un espacio dedicado a analizar uno de los fondos más destacados de la gestora francesa y su posicionamiento en un entorno de mercado tan complejo como el actual. El encuentro ha contado con la participación de Natalia Ortega, Sales Manager de Rothschild & Co Asset Management; Álvaro Lleras, analista y selector de fondos en Tressis; y Diego Ortiz, selector de fondos en Andbank.

Hora completa R-co Valor: surfeando la cresta de la ola

“El R-co Valor es un fondo diferente a lo que podamos encontrar en el resto de mercado”

Natalia Ortega, Sales Manager Asset Management en Rothschild & Co, analiza el fondo R-co Valor y que le hace diferente y especial al resto de fondos de inversión. “El R-co Valor es un fondo diferente a lo que podamos encontrar en el resto de mercado”, asegura la invitada. Ella explica que “es mixto, flexible, que puede ir de renta variable en cuanto a exposición de cero a 100 aunque la exposición haya estado en el 75%”. Otra de las claves para ella es que “tiene efectivo o derivados del efectivo lo que permite defender la cartera”.

Los invitados toman la temperatura del mercado

Los invitados también analizan el momento del mercado. “Podemos pensar que hay más probabilidades de reducciones de tipos por parte de la FED”, asegura Natalia Ortega. Álvaro Lleras apunta que “en bastantes años se ha comentado que las valoraciones están ajustadas, que el mercado está caro pero si los inversores hubieran vendido en la época del Covid se hubieran perdido un rebote extraordinario”. Diego Ortiz afirma que “las valoraciones están bastante ajustadas, muchos hablan de la palabra burbuja, pero es difícil saber si estamos en ella”. También añade que puede haber motivos de que así se trata, como “la cantidad del inversor retail que hay invirtiendo en los mercados es del 25%, hay una base de este sector que está aguantando las caídas”.