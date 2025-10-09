Carlos Torres, presidente del BBVA (i), y Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell (d). Este viernes termina la opa, pero hasta el 17 de octubre no se conocerán los resultados oficiales que los comunicará la CNMV.

10-O: Último día de la opa del BBVA al Sabadell

Los accionistas del Banco Sabadell tienen hasta este, viernes, 10 de octubre, incluido, para aceptar la oferta del BBVA, que anunció una opa el 29 de abril de 2024, pero que al final no se puso realmente en marcha hasta el 8 de septiembre de 2025 y cuyo plazo se ha alargado hasta este viernes tras aprobar el organismo de control bursátil la oferta mejorada del BBVA el pasado 25 de septiembre. El resultado de la operación se conocerá el próximo 17 de octubre.

Los que acepten la oferta recibirán una acción nueva del BBVA por cada 4,8376 del Sabadell, después de que el 22 de septiembre el banco presidido por Carlos Torres la mejorara un 10 % respecto a la propuesta inicial, que era de una acción nueva del BBVA por 5,5483 acciones del banco catalán más 0,70 céntimos en efectivo.

BBVA se ha dejado este jueves el 1,8 % y Banco Sabadell ha perdido el 1,69 %. Teniendo en cuenta el precio del cierre de este jueves (BBVA a 16,065 euros por acción y Sabadell a 3,252 euros), los accionistas del Sabadell obtendrían una prima positiva del 2,118 % en caso de acudir a la opa. A finales de agosto, antes de que la CNMV diera luz verde a la opa y que el BBVA mejorará su oferta, la primera era negativa por un 10%, aunque a principio de todo, 29 de abril de 2024, era positiva en casi un 30%.

La incertidumbre reina sobre cuál puede ser el resultado de la opa y, mientras el BBVA la considera una «oportunidad única» y una «oferta excepcionalmente atractiva», el Sabadell insiste en que infravalora la entidad, por lo que defiende que lo mejor para los accionistas es que el banco siga en solitario.

El consejo de administración del Sabadell ha desaconsejado hasta en dos ocasiones a sus accionistas que acepten la opa del BBVA, la primera vez por unanimidad, mientras que en la segunda se descolgó el inversor mexicano David Martínez, el primer accionista particular con un 3,86 % del capital del banco, después de que el BBVA mejorara su oferta.

El 17 de octubre se conocerá el resultado de la opa del BBVA al Sabadell

El resultado de la opa, lanzada por el BBVA hace ya 17 meses, no se va a conocer hasta el viernes 17 de octubre y los únicos datos que trascienden son los que han comentado los máximos responsables de ambas entidades.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha asegurado en las últimas horas que superarán el 50 % del capital del Sabadell gracias a los inversores institucionales, con el apoyo de un 30 % del capital del Sabadell que está en sus manos.

Además, ha señalado que un 10 % de fondos de inversión que replican índices ha manifestado que aceptarán la oferta. De esa forma, entre institucionales, fondos indexados y la participación de David Martínez andarían ya alrededor del 45 % del capital, a falta de conocer el apoyo de los accionistas minoritarios.

Estos poseen el 40 % del capital del Sabadell y es la baza que juegan los máximos responsables de este banco para hacer descarrillar la opa del BBVA, a la que no acudirá uno de los grandes accionistas y socios del Sabadell, la aseguradora suiza Zurich, con un 5 %.

Requisito mínimo del 50%

Sin embargo, los datos oficiales de la operación los dará a conocer la CNMV y entonces se sabrá si la opa del BBVA ha salido adelante al superar el requisito mínimo que se autoimpuso de superar el 50 %, si se ha quedado entre el 30 % y el 50 %, o si ni siquiera llega al 30 % y la opa fracasa, como augura el Sabadell que ocurrirá.

La posibilidad de que este largo proceso no concluya en esa fecha está abierta, pues el BBVA en su folleto de la opa recogió la posibilidad de rebajar el umbral mínimo de aceptación al 30 %, pero en ese caso debería lanzar una segunda opa, que debe ser en efectivo.