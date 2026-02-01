Ayudas al alquiler en 2026: cuantías, requisitos y planes del Gobierno por Comunidades Autónomas

Sara Anguera. La vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales en España. El acceso al alquiler, especialmente para jóvenes, familias y colectivos vulnerables, sigue tensionado por la escasez de oferta y el elevado nivel de precios en muchas ciudades. En este contexto, las ayudas públicas al alquiler en 2026 se articulan como una de las principales herramientas para contener el impacto del mercado inmobiliario sobre los hogares.

Aunque el diseño general depende del Estado, la gestión y concesión de las ayudas corresponde a las comunidades autónomas, lo que obliga a los ciudadanos a estar atentos a las convocatorias regionales. A ello se suma el anuncio del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que marcará el marco financiero y normativo de los próximos años.

Un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con 7.000 millones de euros

En septiembre, el Gobierno presentó las líneas estratégicas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, que servirá de paraguas a las políticas de alquiler durante la legislatura.

Entre los objetivos centrales destaca la creación de un parque estable de vivienda asequible. El Ejecutivo se ha marcado la meta de superar las 183.000 viviendas en alquiler social o a precio asequible, mediante iniciativas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), la Sareb y el Fondo Social de Viviendas.

Dentro de este marco se sitúan proyectos como CASA47, entidad estatal adscrita al MIVAU, que ha abierto una convocatoria para el acceso a 171 viviendas en régimen de alquiler asequible, con contratos de larga duración que pueden extenderse hasta 75 años. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 20 de febrero de 2026.

Incentivos fiscales para propietarios: el papel del IRPF

Una de las novedades anunciadas con la entrada de 2026 es la introducción de incentivos fiscales a través del IRPF dirigidos a los propietarios. El objetivo es doble: frenar las subidas de precios en las renovaciones de contratos y aumentar la oferta de vivienda en alquiler.

Según el Gobierno, este sistema pretende generar mayor seguridad jurídica y estabilidad, especialmente para jóvenes y familias, favoreciendo proyectos de vida a medio y largo plazo en un mercado tradicionalmente volátil.

¿Quién puede acceder a las ayudas al alquiler en 2026?

A falta de la publicación definitiva del nuevo plan, todo apunta a que se mantendrán los requisitos básicos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Las ayudas están dirigidas a personas que residan en su vivienda habitual y permanente y cuyos ingresos no superen determinados umbrales, medidos en función del IPREM.

Límites de ingresos (IPREM 2026)

El IPREM en 2026 se mantiene sin cambios respecto a ejercicios anteriores debido a la prórroga presupuestaria:

IPREM mensual: 600 euros



IPREM anual (12 pagas): 7.200 euros



Los límites habituales son:

Hasta 3 veces el IPREM con carácter general



Hasta 4 IPREM para familias numerosas generales o personas con discapacidad



Hasta 5 IPREM para familias numerosas especiales o determinados grados de discapacidad



Cuantía de las ayudas al alquiler en 2026

La ayuda general prevista es de hasta el 50% de la renta del alquiler, durante un plazo máximo de cinco años.

Se aplica a:

Alquileres de hasta 600 euros mensuales



Alquiler de habitación: hasta 300 euros mensuales



De forma excepcional y previa autorización, puede ampliarse a alquileres de hasta 900 euros mensuales en determinados supuestos.

Ayudas específicas para jóvenes

El nuevo Plan Estatal mantiene un enfoque prioritario en la población joven, previsiblemente hasta los 35 años.

Las líneas previstas incluyen:

Ayudas directas al alquiler, que en el plan anterior alcanzaban el 60% de la renta



Ayudas de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra de vivienda protegida



Aval joven para facilitar el acceso al alquiler



Seguro de impago de rentas para reducir barreras de entrada



Estas ayudas eran compatibles con el Bono Alquiler Joven, cuya continuidad dependerá de la regulación definitiva del nuevo plan.

Colectivos vulnerables: ayudas reforzadas

El marco estatal contempla programas específicos para:

Víctimas de violencia de género



Personas desahuciadas o en riesgo de exclusión



Personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida



En estos casos, las ayudas podían cubrir:

Hasta 600 o 900 euros mensuales de alquiler



Hasta 200 euros mensuales para gastos de comunidad y suministros básicos



En algunos supuestos, hasta el 100% de la renta



El papel clave de las comunidades autónomas

Aunque el Estado define el marco general, la gestión corresponde íntegramente a las comunidades autónomas, que adaptan cuantías, requisitos y plazos.

Comunidad Valenciana y ayudas tras la DANA

Tras las inundaciones de octubre de 2024, el Gobierno y la Generalitat Valenciana pusieron en marcha medidas extraordinarias. En 2026 sigue vigente la ampliación de las ayudas al alquiler para los afectados:

12 meses de alquiler subvencionados hasta 800 euros mensuales



Hasta 800 euros adicionales para fianza



Hasta 800 euros para garantías adicionales

En total, la ayuda puede alcanzar 14 mensualidades de 800 euros.



Además, SEPES destina 25 millones de euros a la compra de viviendas para realojar a familias afectadas.

Comunidad de Madrid: Plan Vive y Plan Alquila

La Comunidad de Madrid mantiene el Plan Vive, con el objetivo de incorporar hasta 25.000 viviendas en alquiler en ocho años, priorizando jóvenes, mayores de 65 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Se complementa con:

Plan Alquila , que conecta propietarios e inquilinos con seguros de impago y asesoramiento



, que conecta propietarios e inquilinos con seguros de impago y asesoramiento Plan Alquila Comparte , para alquiler de habitaciones



, para alquiler de habitaciones Complementos al alquiler para perceptores de pensiones no contributivas



Cataluña y Barcelona

La Generalitat mantiene ayudas dirigidas a menores de 35 y mayores de 65 años, con límites de alquiler que pueden llegar a 900 euros mensuales para familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad.

En Barcelona, el Ayuntamiento ofrece:

Ayudas para evitar desahucios



Subvenciones al alquiler de entre 20 y 240 euros mensuales



Cobertura de conceptos como renta, atrasos, IBI o gastos de comunidad



Navarra: programas Emanzipa y DAVID

Navarra refuerza sus políticas con:

EMANZIPA , para jóvenes de 23 a 35 años, con ayudas del 50% del alquiler (máx. 280 €/mes)



, para jóvenes de 23 a 35 años, con ayudas del 50% del alquiler (máx. 280 €/mes) DAVID, para familias con ingresos limitados

Además, se han fijado precios máximos de alquiler en varias zonas del territorio.



Otras comunidades

Regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Asturias mantienen programas activos en 2026, con especial atención a jóvenes, rentas medias y movilización de vivienda vacía. En muchos casos, las convocatorias se publican de forma escalonada, por lo que se recomienda consultar directamente los servicios autonómicos de vivienda.

También existen otras ayudas para el alquiler que saldrán en el resto de Comunidades Autónomas a lo largo de todo el año 2026 pero que actualmente no están disponibles por estar fuera de plazos.

Un sistema fragmentado pero clave para el acceso a la vivienda

Las ayudas al alquiler en 2026 configuran un sistema complejo, descentralizado y en constante actualización, pero siguen siendo una herramienta esencial para miles de hogares. El despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 marcará el alcance real de estas políticas en un mercado que continúa bajo presión.

La recomendación principal para los ciudadanos es clara: seguir de cerca las convocatorias autonómicas, ya que de ellas depende el acceso efectivo a las ayudas en un contexto donde la vivienda sigue siendo uno de los principales retos económicos de España.