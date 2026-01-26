"Sánchez no solo quiere favorecer a los independentistas si no perjudicar a Madrid”, ha señalado Isabel Díaz Ayuso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el líder socialista y el condenado Junqueras (ERC).

Ayuso anuncia una bajada de medio punto del IRPF autonómico en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum una rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, que se aplicará en la declaración de la renta de 2027. Esta nueva rebaja se suma a la bajada histórica de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas según las estimaciones del Gobierno regional.

Durante su intervención, Ayuso ha centrado buena parte de su discurso en criticar al Gobierno de España, especialmente por la gestión del reciente accidente de tren, del que ha afirmado que “la red ferroviaria se ha ido deteriorando hasta llevarnos a una situación catastrófica de la que muchos venían avisando” y ha exigido que el ministro Óscar Puente dimita, extendiendo sus críticas también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera en una situación política cada vez más delicada.

“2026 va a ser un año inimaginable para este gobierno envuelto en múltiples causas judiciales. Lo tienen muy negro. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos van a helar la sangre mientras la imagen de España sigue en caída libre”. Y sobre la relación entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advierte de que “vienen curvas”.

«Sánchez no solo quiere favorecer a los independentistas si no perjudicar a Madrid”, ha señalado Ayuso

En el ámbito de la financiación autonómica, la presidenta madrileña ha señalado que con el nuevo modelo propuesto por el Gobierno, “Cataluña dejaría de aportar más de 1.400 millones de euros al fondo de solidaridad”. “Si se aprueba esta propuesta, la Comunidad de Madrid va a aportar más del 80% a ese fondo, ya que 8 de cada 10 euros que recaudamos en Madrid va a parar a las arcas del Estado. Sánchez no solo quiere favorecer a los independentistas si no perjudicar a Madrid”, ha criticado.

Ayuso ha destacado además buenos datos de turismo, con cifras de visitantes y gasto en aumento, y ha subrayado que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como una de las regiones con mayor empleo y crecimiento económico del país. En este sentido ha destacado proyectos como el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en septiembre, que aportará a la economía regional 450 millones de euros.

En relación con la política nacional, Ayuso ha cuestionado el papel de Vox y ha asegurado que “camina de la mano con izquierda” al centrarse en criticar al Partido Popular. Por ello defiende que su partido debe ofrecer propuestas de amplias mayorías más allá de enfrentamientos electorales.