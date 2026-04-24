BBVA colidera el primer préstamo azul en Australia

BBVA ha actuado como ‘Joint Sustainability Coordinator’ en la estructuración del primer préstamo azul (‘blue loan’) en Australia, vinculado a la refinanciación de la planta de tratamiento de agua de Mundaring (MWTP), en Australia Occidental, por un importe de 170,5 millones de dólares. La operación está alineada con las ‘Blue Finance Guidelines 2.0’ de la Corporación Financiera Internacional (IFC), filial del Banco Mundial.

Considerada ampliamente como una evolución de los conocidos préstamos verdes, la financiación azul es un ámbito emergente de las finanzas climáticas cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua limpia, proteger los ecosistemas acuáticos e impulsar una economía del agua sostenible.

Agua potable para más de 100.000 hogares

La planta, ubicada a unos 30 kilómetros al este de Perth, suministra agua potable a más de 100.000 hogares en la región de Goldfields. Está operada por Helena Water, un consorcio designado en 2011 por el Estado de Australia Occidental, a través de Water Corporation, e integrado por Aberdeen Investments, Acciona Agua y TRILITY.

Helena Water, con el apoyo de su asesor Planum Partners, y sus entidades financiadoras BBVA y Commonwealth Bank of Australia (CBA), como ‘Joint Sustainability Coordinators’, refinanciaron la operación en marzo de 2026 conforme a directrices externas y a las mejores prácticas de mercado, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa.

El papel de BBVA en esta transacción se apoya en su experiencia en financiación sostenible y de proyectos en la región Asia-Pacífico. Mediante la estructuración de soluciones a medida para activos de infraestructuras con un sólido desempeño medioambiental, BBVA contribuye a impulsar la financiación azul, una clase de activo emergente con aún escasos precedentes a nivel global.

El MWTP fue diseñado con un enfoque de sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida, combinando la protección medioambiental con la eficiencia operativa a largo plazo. Su alineación con las ‘Blue Finance Guidelines’ de la International Finance Corporation (IFC) ha servido de base para la estructuración de la refinanciación.

BBVA contribuye a impulsar la financiación azul, una clase de activo emergente con aún escasos precedentes a nivel global

La financiación reconoce el desempeño en sostenibilidad de la planta, que incluye un 18% de uso de energía renovable, una tasa de reciclaje de residuos del 99% y cero pérdidas de agua. Asimismo, tecnologías avanzadas de tratamiento y procesos circulares permiten mantener la calidad del agua, reducir el uso de productos químicos y eliminar los residuos destinados al vertedero.

Seth Munday, Managing Director responsable de Project Finance Asia Pacific en BBVA, señaló: “Nos complace apoyar a Helena Water en la estructuración de este préstamo azul, que expone la relevancia de la financiación sostenible para una amplia gama de activos de infraestructuras, así como las consideraciones específicas que implica, como la protección y la gestión eficiente de recursos hídricos escasos”.

“Este proyecto demuestra cómo las infraestructuras esenciales pueden generar un valor tangible para la comunidad, proporcionando agua a más de 100.000 personas en la región de Goldfields, al tiempo que logran sólidos resultados medioambientales que contribuyen a proteger recursos hídricos críticos”, afirmó Jaime Gutierrez, director del equipo de Concession Infrastructure en Aberdeen Investments.

“La transacción pionera de Helena Water se sustenta en su compromiso con la gestión responsable de los recursos hídricos. La introducción de los préstamos azules en el mercado australiano supone un paso relevante para ampliar el alcance de la financiación sostenible, al tiempo que canaliza capital hacia infraestructuras hídricas esenciales que contribuyen a una economía resiliente y preparada para el futuro”, señaló Charles Davis, Managing Director de Energía, Materias Primas y Sostenibilidad en Commonwealth Bank.

Hito relevante el acuerdo con BBVA

Por último, Shaun Newing, CEO de Planum Partners, destacó que se trata de un hito relevante para el MWTP y para la financiación de infraestructuras sostenibles en Australia: “La consecución de este préstamos azul, respaldado por una ‘Second Party Opinion’, representa un excelente resultado para nuestros clientes Aberdeen Investments, Acciona Agua y TRILITY. Asimismo, pone de manifiesto el papel que pueden desempeñar las infraestructuras en la generación de resultados medioambientales claros y medibles”.

Esta operación pone de relieve el creciente papel de estructuras de financiación innovadoras en el impulso de infraestructuras hídricas resilientes y refleja el avance de la financiación azul, un ámbito en el que instituciones como BBVA continúan ampliando sus capacidades a nivel global.