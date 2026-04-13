Botín defiende una regulación más sencilla y menos requerimientos a la banca

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha dicho este lunes que en Europa las leyes tienen que ser más sencillas y no seguir subiendo los requerimientos a los bancos hasta que se haga balance de «dónde estamos», como ha sugerido la Comisión Europea.

Botín, en un vídeo desde Miami que se ha exhibido en un foro económico que reúne esta semana en Madrid a responsables de empresas y de instituciones, ha señalado a los gobiernos que «es clave crecer más rápido».

Crecer más rápido para reforzar la resilencia

Ha afirmado que «crecer más rapido refuerza la resiliencia» y ha recordado que las economías que crecen poco son más frágiles.

En ese sentido, ha manifestado que los gobiernos deben dar mandato a supervisores y reguladores para que el crecimiento sea prioritario después de la vigilancia prudencial y de protección al consumidor.

Botín ha defendido una regulación más sencilla y detener el incremento de los requerimientos para que las empresas de todos los sectores, incluidos los bancos, puedan invertir más.