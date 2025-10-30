CaixaBank se alía con Engel & Völkers para impulsar su portal inmobiliario

CaixaBank ha anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con Engel & Völkers para impulsar la oferta en su portal inmobiliario ‘Facilitea Casa’.

El pacto prevé incorporar 6.000 propiedades adicionales a su plataforma, más de 4.000 a través de Engel & Völkers y 2.000 próximamente a través de sus franquicias, ha señalado CaixaBank en un comunicado.

El portal inmobiliario de la entidad cuenta ya con 47.000 inmuebles publicados, para alquiler o venta, en toda España, casi un 20 % más respecto a su lanzamiento, el pasado junio.

El “escaparate inmobiliario” de CaixaBank tiene como objetivo cerrar el año con 60.000 propiedades disponibles, “seleccionadas con criterio profesional”, ha avanzado la entidad.

El portal ha superado ya el millón de visitas desde su lanzamiento, un avance que muestra el interés “tanto de particulares que buscan vivienda como de los profesionales del sector inmobiliario”, destaca CaixaBank.