CaixaBank lanza una plataforma de compraventa de créditos de carbono

CaixaBank CIB, la división de banca corporativa y de inversión de CaixaBank, ha lanzado una plataforma de compraventa de créditos de carbono dirigida a empresas y clientes corporativos, con la que busca facilitar la compensación voluntaria de emisiones de CO2.

La nueva herramienta permitirá a las compañías adquirir y vender créditos de carbono verificados internacionalmente y respaldar proyectos sostenibles vinculados, entre otros ámbitos, a energías renovables, reforestación, eficiencia energética y captura de carbono, ha señalado la entidad en un comunicado.

CaixaBank actúa como intermediario único en las operaciones, encargándose de identificar los créditos adecuados para cada cliente, gestionar la relación con las distintas contrapartes del mercado y ejecutar todos los procesos necesarios, ha subrayado.

Según la entidad, este sistema evita que las empresas tengan que darse de alta y superar procesos de validación con cada participante del mercado de carbono, lo que reduce la complejidad operativa.

La plataforma incluye además una «cuenta de carbono» asociada a cada cliente, en la que quedarán registradas las compras, ventas y toneladas compensadas, y ofrecerá asesoramiento personalizado en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).