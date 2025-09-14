¿Cuál es la mejor opción para los estudiantes que vienen a Madrid?

Sara Anguera. Con el inicio del nuevo curso académico, miles de estudiantes nacionales e internacionales ponen la vista en Madrid como destino para continuar sus estudios universitarios. La elección del alojamiento se convierte en una de las principales preocupaciones, en un contexto marcado por la fuerte tensión del mercado del alquiler y la escasez de plazas en residencias estudiantiles.

El piso compartido: opción mayoritaria pero cada vez más cara

El alquiler de habitaciones en pisos compartidos sigue siendo la alternativa más habitual entre los universitarios. Sin embargo, su coste se ha disparado en los últimos años. Según el estudio Viviendas compartidas en España 2025 de Fotocasa, arrendar una habitación cuesta hoy un 55% más que hace tres años, alcanzando los 510 euros de media en el país.

Madrid figura entre las comunidades con precios más altos, con una media de 585 euros al mes por habitación, y hasta 604 euros en la capital. Además, en los últimos 12 meses los precios han crecido un 10,2%, con subidas de más del 20% en distritos como San Blas, Retiro o Chamartín.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, advierte de que para muchos jóvenes alquilar una habitación es ya “la única vía de acceso al arrendamiento”, lo que está derivando en una “precarización residencial estructural”.

Residencias de estudiantes: más servicios, pero con listas de espera

Las residencias universitarias, en su mayoría bajo el modelo Purpose-Built Student Accommodation (Pbsa), han registrado un crecimiento constante en rentas durante los últimos cinco años. En España, las subidas medias anuales rondan el 4,4%, por encima del promedio europeo.

Madrid concentra gran parte de esta demanda, pero el ritmo de crecimiento de camas no cubre el aumento de estudiantes. En los últimos cinco años, la capital ha sumado cerca de 10.000 nuevos universitarios frente a poco más de 5.800 plazas adicionales en residencias. El resultado es una escasez estructural, con niveles de ocupación cercanos al 100% y precios que pueden superar los 1.000 euros mensuales si incluyen pensión completa y servicios añadidos.

Colegios mayores: tradición académica y coste elevado

Los colegios mayores, vinculados históricamente a universidades públicas y privadas, ofrecen un entorno académico y social único. Además de alojamiento, proporcionan actividades culturales, deportivas y de formación complementaria.

El precio suele oscilar entre 900 y 1.200 euros al mes, en régimen de pensión completa. Aunque garantizan una experiencia universitaria integral, su acceso está limitado por el número reducido de plazas y los procesos de selección, que valoran el expediente académico y la participación en actividades extracurriculares.

Media pensión: flexibilidad y reducción parcial de costes

Algunas residencias y colegios mayores ofrecen régimen de media pensión como fórmula intermedia. Esta opción reduce ligeramente el gasto, situándose entre 700 y 900 euros al mes, aunque obliga al estudiante a asumir parte de la manutención diaria por su cuenta.

Se trata de una alternativa para quienes buscan equilibrio entre comodidad y ahorro, aunque la diferencia de precio respecto a la pensión completa no siempre resulta significativa.

Casas compartidas: entre la autonomía y la saturación del mercado

Otra opción para estudiantes es compartir una vivienda completa entre varios inquilinos, dividiendo los gastos. Sin embargo, la escalada del alquiler en Madrid (donde el coste medio de un piso supera los 1.200 euros mensuales) hace que esta alternativa resulte poco asequible si no se comparte entre al menos tres o cuatro personas.

Según datos de Idealista, la oferta de habitaciones ha aumentado un 19% en Madrid durante el último año, pero el número de interesados por anuncio apenas ha caído un 2%. Este ligero respiro en la demanda no ha impedido que los precios sigan creciendo, lo que refleja un mercado altamente tensionado.

Un dilema sin solución fácil

La elección entre habitación en piso compartido, residencia, colegio mayor o media pensión dependerá del presupuesto y de las preferencias personales. Mientras que las residencias y colegios ofrecen servicios y estabilidad a cambio de precios elevados, los pisos compartidos siguen siendo la opción más extendida pero cada vez más inaccesible.

Madrid afronta así un reto estructural: garantizar alojamiento asequible para su creciente población estudiantil en un mercado dominado por la escasez y la especulación.