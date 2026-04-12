Deducciones autonómicas en la Declaración de la Renta 2026

Sara Anguera. Con la campaña de la Declaración de la Renta ya comenzada, que comenzó el pasado 8 de abril y estará disponible hasta el día 30 de junio, muchos contribuyentes desconocen las posibles deducciones que existen dependiendo de la Comunidad Autónoma desde la que se haga.

Debido a esto, a continuación, se detalla un análisis estructurado por comunidades autónomas, atendiendo a los principales bloques de deducción: circunstancias personales y familiares, vivienda, donativos e incentivos económicos.

La Declaración de la Renta en Andalucía

Andalucía presenta uno de los catálogos más amplios, con especial foco social y educativo.

Familia y colectivos vulnerables: deducciones por nacimiento, adopción, familia numerosa, monoparentalidad y discapacidad.

Vivienda: incentivos para compra de vivienda protegida y alquiler.

Educación y bienestar: gastos educativos, práctica deportiva y gastos veterinarios.

Inversión: participación en sociedades mercantiles y ampliaciones de capital.

Aragón

Aragón combina incentivos demográficos con estímulos a la inversión.

Familia: deducciones por nacimiento, especialmente en municipios pequeños.

Despoblación: beneficios fiscales por residencia en zonas rurales.

Vivienda: adquisición o rehabilitación en núcleos rurales.

Economía: inversión en empresas emergentes y economía social.

La Declaración de la Renta en el Principado de Asturias

Asturias orienta su política fiscal a combatir la crisis demográfica.

Demografía: incentivos por nacimiento en zonas en riesgo de despoblación.

Familia: acogimiento, familias numerosas y monoparentales.

Vivienda: adquisición, rehabilitación y alquiler.

Movilidad y empleo: deducciones por traslado laboral y emprendimiento.

Innovación: formación en sectores científicos y tecnológicos.

La Declaración de la Renta en Illes Balears

Las Islas Baleares destacan por su enfoque en conciliación, vivienda y cultura.

Familia: deducciones por nacimiento, discapacidad y conciliación.

Vivienda: alquiler y mejoras de sostenibilidad.

Mecenazgo: incentivos a donaciones culturales, científicas y deportivas.

Educación: idiomas, libros y estudios fuera de la isla.

Canarias

Canarias incorpora deducciones adaptadas a su condición insular.

Familia: nacimiento, discapacidad, guardería y familias numerosas.

Vivienda: inversión, alquiler y rehabilitación energética.

Movilidad: traslado entre islas por motivos laborales.

Economía: apoyo a desempleados e inversión empresarial.

La Declaración de la Renta en Cantabria

Cantabria prioriza la cohesión social y territorial.

Familia: cuidado de menores, mayores y personas con discapacidad.

Despoblación: incentivos por residencia en municipios rurales.

Vivienda: alquiler y rehabilitación.

Educación y movilidad: gastos educativos y traslado por estudios o trabajo.

Castilla-La Mancha

La región combina medidas sociales con incentivos rurales.

Familia: nacimiento, discapacidad y cuidado de mayores.

Vivienda: compra y alquiler, con foco en jóvenes y zonas rurales.

Inversión: economía social y nuevas empresas.

Educación: libros, idiomas y formación.

Castilla y León

Castilla y León enfatiza la lucha contra la despoblación.

Familia: nacimiento, discapacidad y cuidado infantil.

Vivienda: compra y alquiler en el medio rural.

Sostenibilidad: rehabilitación energética.

Economía: emprendimiento y movilidad sostenible.

Cataluña

Cataluña presenta un enfoque equilibrado entre vivienda, innovación y aspectos sociales.

Familia: nacimiento y situaciones de viudedad.

Vivienda: alquiler y rehabilitación.

Educación: deducción por intereses de préstamos para estudios.

Innovación: inversión en startups y cooperativas.

Fiscalidad técnica: deducción por obligación de declarar con múltiples pagadores.

Extremadura

Extremadura apuesta por incentivos sociales y atracción de población.

Familia: acogimiento, viudedad y cuidado de menores.

Vivienda: compra y alquiler en zonas rurales.

Despoblación: incentivos por traslado de residencia.

Economía: inversión empresarial y arrendamiento de viviendas vacías.

Galicia

Galicia combina incentivos familiares, tecnológicos y rurales.

Familia: nacimiento, familias numerosas y cuidado de menores.

Vivienda: alquiler, rehabilitación y eficiencia energética.

Innovación: nuevas tecnologías y empresas emergentes.

Medio rural: proyectos como aldeas modelo.

La Declaración de la Renta en la Comunidad de Madrid

Madrid destaca por su orientación hacia el dinamismo económico.

Familia: nacimiento, acogimiento y cuidado de dependientes.

Vivienda: alquiler, compra y compensación por subida de tipos.

Educación: gastos educativos y préstamos para estudios.

Inversión: startups, mercados alternativos y atracción de talento extranjero.

Región de Murcia

Murcia incorpora deducciones innovadoras en salud y sostenibilidad.

Familia: guardería, conciliación y discapacidad.

Vivienda: compra, alquiler y eficiencia energética.

Salud: gastos médicos, enfermedades raras y bienestar.

Tecnología: acceso a internet y energías renovables.

La Rioja

La Rioja centra su política fiscal en el medio rural y los jóvenes.

Familia: nacimiento, cuidado infantil y enfermedades específicas.

Vivienda: compra, alquiler y rehabilitación en pequeños municipios.

Juventud: ayudas a emancipación y suministros básicos.

Movilidad rural: incentivos para fijar población.

Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana presenta uno de los sistemas más completos.

Familia: nacimiento, discapacidad y conciliación.

Vivienda: compra, alquiler y eficiencia energética.

Salud: tratamientos médicos, fertilidad y deporte.

Cultura e innovación: donaciones, patrimonio y emprendimiento.

El análisis por comunidades autónomas pone de relieve un sistema tributario altamente descentralizado, donde cada región utiliza las deducciones del IRPF como herramienta de política económica.

Las diferencias no solo responden a prioridades sociales, sino también a estrategias de atracción de población, inversión y talento, consolidando un escenario de creciente competencia fiscal interna en España.