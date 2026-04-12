Deducciones autonómicas en la Declaración de la Renta 2026

Sara Anguera. Con la campaña de la Declaración de la Renta ya comenzada, que comenzó el pasado 8 de abril y estará disponible hasta el día 30 de junio, muchos contribuyentes desconocen las posibles deducciones que existen dependiendo de la Comunidad Autónoma desde la que se haga.
Debido a esto, a continuación, se detalla un análisis estructurado por comunidades autónomas, atendiendo a los principales bloques de deducción: circunstancias personales y familiares, vivienda, donativos e incentivos económicos.
La Declaración de la Renta en Andalucía
Andalucía presenta uno de los catálogos más amplios, con especial foco social y educativo.
- Familia y colectivos vulnerables: deducciones por nacimiento, adopción, familia numerosa, monoparentalidad y discapacidad.
- Vivienda: incentivos para compra de vivienda protegida y alquiler.
- Educación y bienestar: gastos educativos, práctica deportiva y gastos veterinarios.
- Inversión: participación en sociedades mercantiles y ampliaciones de capital.
Aragón
Aragón combina incentivos demográficos con estímulos a la inversión.
- Familia: deducciones por nacimiento, especialmente en municipios pequeños.
- Despoblación: beneficios fiscales por residencia en zonas rurales.
- Vivienda: adquisición o rehabilitación en núcleos rurales.
- Economía: inversión en empresas emergentes y economía social.
La Declaración de la Renta en el Principado de Asturias
Asturias orienta su política fiscal a combatir la crisis demográfica.
- Demografía: incentivos por nacimiento en zonas en riesgo de despoblación.
- Familia: acogimiento, familias numerosas y monoparentales.
- Vivienda: adquisición, rehabilitación y alquiler.
- Movilidad y empleo: deducciones por traslado laboral y emprendimiento.
- Innovación: formación en sectores científicos y tecnológicos.
La Declaración de la Renta en Illes Balears
Las Islas Baleares destacan por su enfoque en conciliación, vivienda y cultura.
- Familia: deducciones por nacimiento, discapacidad y conciliación.
- Vivienda: alquiler y mejoras de sostenibilidad.
- Mecenazgo: incentivos a donaciones culturales, científicas y deportivas.
- Educación: idiomas, libros y estudios fuera de la isla.
Canarias
Canarias incorpora deducciones adaptadas a su condición insular.
- Familia: nacimiento, discapacidad, guardería y familias numerosas.
- Vivienda: inversión, alquiler y rehabilitación energética.
- Movilidad: traslado entre islas por motivos laborales.
- Economía: apoyo a desempleados e inversión empresarial.
La Declaración de la Renta en Cantabria
Cantabria prioriza la cohesión social y territorial.
- Familia: cuidado de menores, mayores y personas con discapacidad.
- Despoblación: incentivos por residencia en municipios rurales.
- Vivienda: alquiler y rehabilitación.
- Educación y movilidad: gastos educativos y traslado por estudios o trabajo.
Castilla-La Mancha
La región combina medidas sociales con incentivos rurales.
- Familia: nacimiento, discapacidad y cuidado de mayores.
- Vivienda: compra y alquiler, con foco en jóvenes y zonas rurales.
- Inversión: economía social y nuevas empresas.
- Educación: libros, idiomas y formación.
Castilla y León
Castilla y León enfatiza la lucha contra la despoblación.
- Familia: nacimiento, discapacidad y cuidado infantil.
- Vivienda: compra y alquiler en el medio rural.
- Sostenibilidad: rehabilitación energética.
- Economía: emprendimiento y movilidad sostenible.
Cataluña
Cataluña presenta un enfoque equilibrado entre vivienda, innovación y aspectos sociales.
- Familia: nacimiento y situaciones de viudedad.
- Vivienda: alquiler y rehabilitación.
- Educación: deducción por intereses de préstamos para estudios.
- Innovación: inversión en startups y cooperativas.
- Fiscalidad técnica: deducción por obligación de declarar con múltiples pagadores.
Extremadura
Extremadura apuesta por incentivos sociales y atracción de población.
- Familia: acogimiento, viudedad y cuidado de menores.
- Vivienda: compra y alquiler en zonas rurales.
- Despoblación: incentivos por traslado de residencia.
- Economía: inversión empresarial y arrendamiento de viviendas vacías.
Galicia
Galicia combina incentivos familiares, tecnológicos y rurales.
- Familia: nacimiento, familias numerosas y cuidado de menores.
- Vivienda: alquiler, rehabilitación y eficiencia energética.
- Innovación: nuevas tecnologías y empresas emergentes.
- Medio rural: proyectos como aldeas modelo.
La Declaración de la Renta en la Comunidad de Madrid
Madrid destaca por su orientación hacia el dinamismo económico.
- Familia: nacimiento, acogimiento y cuidado de dependientes.
- Vivienda: alquiler, compra y compensación por subida de tipos.
- Educación: gastos educativos y préstamos para estudios.
- Inversión: startups, mercados alternativos y atracción de talento extranjero.
Región de Murcia
Murcia incorpora deducciones innovadoras en salud y sostenibilidad.
- Familia: guardería, conciliación y discapacidad.
- Vivienda: compra, alquiler y eficiencia energética.
- Salud: gastos médicos, enfermedades raras y bienestar.
- Tecnología: acceso a internet y energías renovables.
La Rioja
La Rioja centra su política fiscal en el medio rural y los jóvenes.
- Familia: nacimiento, cuidado infantil y enfermedades específicas.
- Vivienda: compra, alquiler y rehabilitación en pequeños municipios.
- Juventud: ayudas a emancipación y suministros básicos.
- Movilidad rural: incentivos para fijar población.
Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana presenta uno de los sistemas más completos.
- Familia: nacimiento, discapacidad y conciliación.
- Vivienda: compra, alquiler y eficiencia energética.
- Salud: tratamientos médicos, fertilidad y deporte.
- Cultura e innovación: donaciones, patrimonio y emprendimiento.
El análisis por comunidades autónomas pone de relieve un sistema tributario altamente descentralizado, donde cada región utiliza las deducciones del IRPF como herramienta de política económica.
Las diferencias no solo responden a prioridades sociales, sino también a estrategias de atracción de población, inversión y talento, consolidando un escenario de creciente competencia fiscal interna en España.