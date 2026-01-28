Díaz sacrifica a los pensionistas por sus ‘otras medidas’

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado claro que está dispuesta a no subir las pensiones si su incremento y actualización pasa por sacar alguna de las medidas incluidas en el real decreto-ley de revalorización de las mismas, rechazado en el Congreso, y ha insistido en que es el Partido Popular quien tiene que rectificar, aunque no se atreve a pedir lo mismo a Junts, que también votó en contra. PP, VOX y Junts no rechazan la revalorización de pensiones, pero sí las otras medidas ‘coladas’ en la ley ómnibus, por eso piden que se saque de esa ley el tema de las pensiones y que se apruebe en un decreto exclusivo aparte.

Así lo ha indicado este miércoles la también ministra de Trabajo y Economía Social en una entrevista en el programa Mañaneros, de TVE, un día después de que PP, Vox y Junts votaran en contra del real decreto-ley «ómnibus» que incluía la revalorización de las pensiones para 2026.

Los tres partidos justificaron su rechazo porque no están de acuerdo con una de las medidas: la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la «okupación», y que quedó pactado por Sánchez con los proetarras de EH Bildu.

Díaz se niega a que se vote la revalorización de las pensiones aparte de la Ley Ómnibus como piden PP, VOX y Junts

Sobre la posibilidad de dejar fuera esta medida, Díaz ha dicho que su opinión es que no, porque ella no quiere que desahucien a la gente vulnerable, un término muy usado por la extrema izquierda que en realidad esconde un verdadero problema de ‘okupación’ en España y que afecta a muchas familias propietarias de inmuebles, no a grandes propietarios, como se pretende transmitir, y en muchos casos de escasos recursos, teniendo en el alquiler de la vivienda un complemento a sus bajos ingresos.

En realidad es ella y el Gobierno de PSOE-Sumar al que representa el que golpea a los pensionistas intentando extorsionar con esa medida a la oposición para poder sacar adelante otras que no tienen ningún recorrido en el Congreso de los Diputados debido a la minoria parlamentaria del PSOE (120 diputados, de 350) y la escasa representación de Sumar (26 diputados de 350, menos del 8% de la soberanía nacional).

A su juicio, «quien tiene que rectificar es el PP, que ha golpeado a 10 millones de pensionistas en España».

Respecto al salario mínimo, ha dicho que mañana se va a celebrar la última mesa y ha reconocido que le gustaría un acuerdo tripartito, es decir, que lo apoyen patronal y sindicatos.

Ha recordado que se va a aprobar una subida del 3,1 % sin pagar impuestos, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. «Lo que hace el Gobierno es mejorar la vida de la gente», ha insistido.