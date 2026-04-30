Ebury, fintech del Santander, levanta 550 millones de libras para acelerar su crecimiento y expansión global

Santander ha acordado participar en las rondas de financiación por valor de aproximadamente 550 millones de libras de Ebury, su plataforma fintech global de pagos internacionales y soluciones de comercio internacional. Las rondas están lideradas por Centerbridge Partners junto con accionistas actuales, como Santander, Vitruvian Partners y 83North, que reinvierten en la compañía.

Santander invertirá 50 millones de libras y mantendrá su posición como accionista mayoritario de Ebury con una participación del 55%, lo que refuerza su compromiso a largo plazo y el papel estratégico de Ebury como plataforma de pagos internacionales para pymes y fuente de innovación de producto dentro del grupo. Las rondas se ejecutarán en dos operaciones separadas, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

Santander invertirá 50 millones de libras y mantendrá la mayoría accionarial con una participación del 55%. La operación tendrá un impacto positivo de aproximadamente 4 puntos básicos en el CET1 del grupo

A través de este enfoque, Santander evoluciona su papel más allá de proveedor de productos financieros, con el objetivo de acompañar a sus clientes en las primeras fases de la toma de decisiones, con el objetivo de reducir la incertidumbre y ofrecer una orientación más clara.

Ebury opera en 30 mercados regulados y presta servicio a más de 27.000 empresas en todo el mundo, permitiendo pagos en más de 140 divisas en 160 países. Su plataforma tecnológica permite a los clientes enviar y recibir pagos internacionales, gestionar el riesgo de tipo de cambio, mover fondos entre filiales en tiempo real e integrarse con sus sistemas financieros. Desde la inversión de Santander en 2020, Ebury ha aumentado sus ingresos a un ritmo superior al 30% anual.

Acelerar el crecimiento

Los fondos obtenidos de las rondas de financiación, con un tramo en el mercado primario y otro en el secundario, se destinarán a acelerar el crecimiento mediante el desarrollo de productos y la expansión geográfica, con especial foco en escalar el negocio y mejorar las capacidades de inteligencia artificial para optimizar el procesamiento de pagos, las soluciones de divisas y la experiencia global del cliente.



Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha señalado que «estas operaciones son un respaldo para el crecimiento de Ebury y el foco de Santander en la asignación disciplinada de capital y la creación de valor. Estas nuevas inversiones permitirán a Ebury crecer más rápidamente y mejorar su oferta para las pymes en todo el mundo. Los nuevos socios también aportan un importante valor estratégico, además de experiencia para acelerar el crecimiento y maximizar el potencial a largo plazo de la plataforma«.

Juan Lobato, Ebury’s CEO, señaló: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Centerbridge como nuevo inversor junto a nuestros actuales accionistas, y de continuar nuestra colaboración con Santander. Ha quedado demostrado que el trabajo conjunto de un banco europeo líder con una fintech de rápido crecimiento permite construir una plataforma de pagos internacionales de referencia mundial para empresas. Estas inversiones llegan en un momento clave, ya que la evolución en la infraestructura de dinero digital y los flujos de pago automatizados impulsarán aún más nuestro crecimiento.”

Puesta en equivalencia del Santander

Tras el cierre de la operación, Santander contabilizará su participación del 55% mediante puesta en equivalencia, lo que supondrá la desconsolidación de los ingresos y costes de Ebury de su cuenta de resultados, con un impacto insignificante. Se espera que estas rondas generen aproximadamente +4 puntos básicos de CET1 a nivel de grupo, sujeto a aprobación regulatoria y a su ejecución, prevista no más tarde del primer trimestre de 2027.

Todos los objetivos de Santander para 2026–2028, presentados en el Investor Day en Londres el pasado 25 de febrero, permanecen sin cambios. Para 2028, el grupo aspira a superar los 210 millones de clientes, lograr un crecimiento de ingresos de un dígito medio, reducir los costes totales anualmente (esto no se ve afectado por la desconsolidación de Ebury), alcanzar un beneficio superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) superior al 20%. Ebury forma parte del negocio global de Payments Solutions de Santander, que tiene como objetivo un crecimiento anual de ingresos superior al 15% entre 2026 y 2028 (en euros constantes y comparables) y un margen EBITDA de aproximadamente el 45% en 2028.