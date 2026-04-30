BBVA reduce cuota en hipotecas y opta por un ‘crecimiento selectivo’ del crédito hipotecario

El BBVA ha continuado reduciendo su cuota de mercado en hipotecas en España porque sigue pensando que los precios no son adecuados y va a continuar siendo selectivo en el crecimiento del crédito hipotecario.

La directora financiera del BBVA, Luisa Gómez, ha afirmado este jueves, durante la presentación de los resultados del banco en el primer trimestre del año en una conferencia con analistas, que han estado reduciendo cuota de mercado en el trimestre.

Gómez ha dicho que «el mercado sigue teniendo precios que no nos parecen adecuados» y ha señalado que es verdad que la cuota en el mercado hipotecario español del BBVA está por debajo de su «cuota natural», pero de momento van a seguir siendo «selectivos en el crecimiento del crédito hipotecario».

El BBVA se desmarca del Banco Santander

El BBVA se desmarca así del Banco Santander, que ha incrementado un 44 % la contratación de hipotecas en el primer trimestre y cuyo consejero delegado, Héctor Grisi, manifestaba ayer mismo que el crédito hipotecario en España vuelve a ser un buen negocio.

Sin embargo, la nueva producción de hipotecas de Bankinter también ha caído un 40 % en los tres primeros meses del año y su consejera delegada, Gloria Ortiz, ha dicho que el encarecimiento de las hipotecas que ha habido sigue siendo insuficiente para cubrir el riesgo que asume la entidad que las concede.

En cuanto a la afectación de la guerra de Irán, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha dicho que Turquía, entre las geografías en que el banco está presente, sería la que se vería más afectada.

América del Sur

Por el contrario, América del Sur, donde hay países productores de materias primas y que pueden atraer más turistas y cadenas de suministros por el desvío que se puede producir de la zona del conflicto, el efecto puede ser neutro e, incluso, positivo, por ejemplo, en el caso de México, un gran productor de petróleo.

No obstante, ha afirmado que, con carácter general, en esta guerra que comenzó el 28 de febrero «la economía está resistiendo bastante bien» e, incluso Turquía, no se está viendo tan afectada como podría haberlo estado.

«Somos relativamente optimistas, pero habrá que ver qué sucede si la guerra se prolonga, cosa que no descartamos», ha dicho Genç, quien, sin embargo, considera que el alargamiento del conflicto como poco probable al haber elecciones en noviembre en Estados Unidos.

Ha afirmado que, aunque a nadie beneficia prolongar la guerra, esto puede suceder, y en ese escenario Turquía se vería afectada y también el coste del riesgo en ese país.

El BBVA, cauto y disciplinado ante el riesgo

Por su parte, la directora financiera ha dicho que no han observado ningún signo de presión en cuanto al crédito, al tener muy poca exposición a Oriente Medio y la afectación tendría más que ver con efectos de segunda ronda relacionados con el conflicto.

No obstante, ha dicho que están observando de cerca sectores como el de la energía, el transporte o el acero, los segmentos con mayor exposición, y también a clientes que se apalancan más en estos sectores para ver qué subsectores pueden estar afectados.

Ha afirmado la cautela y disciplina de BBVA en cuanto al riesgo, pero, de momento, no han observado nada específico que les genere alarma, por lo que el banco mantiene sus guías de objetivos en todos los lugares en los que opera.

Respecto a la revisión del tratado de comercio T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, Genç ha dicho que lo más probable es que se prolongue seis años y que sea una continuación de lo que hay en este momento.

Ha recordado que México ha ganado cuota de mercado en importaciones y exportaciones a Estados Unidos mientras que Canadá y China han retrocedido, y ha indicado que, además, las empresas estadounidenses apoyan el T-MEC porque si no existiera, tendrían más dificultades para competir.

Por eso, el BBVA prevé que se amplíe el tratado o que continúe como está con cambios menores.