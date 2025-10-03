El CEO del Sabadell ve ‘imposible’ que el BBVA alcance el 50% del banco catalán en la opa

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este viernes que tras reunirse con inversores en Londres ve «imposible» que la opa del BBVA supere el 50 % de aceptación en su primer intento.

González-Bueno ha subrayado en una entrevista con Bloomberg que si la operación queda por debajo de ese umbral se abrirá un escenario «tremendamente complejo», ante la posibilidad de que el BBVA lance una segunda opa, lo que en su opinión iría ligado a «muchos riesgos».

El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno, sostiene que existe una «alta probabilidad» de que el BBVA decida rebajar el límite de aceptación al 30% si no logra alcanzar el 50%

Dada la «persistencia» que ha demostrado el banco que preside Carlos Torres durante este proceso, que en ocasiones ha ido «más allá de lo esperado», el directivo ha sostenido que existe una «alta probabilidad» de que el BBVA decida rebajar el límite de aceptación al 30 % si no logra alcanzar el 50 %.

Superar la mitad del capital en una primera opa queda como un objetivo «inalcanzable» debido, entre otras razones, a que el 40 % está formado por minoristas, entre los cuales, según ha afirmado, el nivel de aceptación se sitúa a día de hoy por debajo del 1 %.

El consejero delegado no espera que los inversores minoristas estén esperando al último día para tomar la decisión de acudir o no a la opa, sino que los que han decidido aceptar el canje propuesto por el BBVA lo han hecho de manera «gradual».

Los accionistas cuentan con un plazo hasta el 10 de octubre para ir al canje, mientras que el resultado de la opa se conocerá antes del 17 de octubre.