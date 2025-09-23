El déficit comercial se dispara y supera los 29.100 millones de euros

El déficit comercial de España se situó en 29.122 millones de euros hasta julio, un 53 % más que en el mismo periodo del año pasado, con un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, las exportaciones sumaron de enero a julio 231.570 millones, un 1,4 % más, mientras que las importaciones aumentaron un 5,4 %, hasta los 260.692 millones.

La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) cayó al 88,8 %, 3,5 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

En cuanto al déficit energético se situó en 18.960,5 millones, un 6,2 % más que hasta julio de 2024, con un mayor descenso de las exportaciones, que bajaron un 19 % hasta los 13.618 millones, que de las importaciones, que se redujeron un 6 % con 32.578 millones.

El déficit comercial se ve lastrado, entre otros motivos, por la caída del 7,8% de la exportación de automóviles

Al detalle del resto de ventas al exterior, las exportaciones de alimentación, que suponen el 19,7 % de todas las realizadas, se incrementaron un 5,9 %, mientras que las del sector del automóvil, que pesa el 12,9 %, cayeron un 7,8 %.

Las de productos químicos, que suponen el 17,7 % del total, subieron un 11,1 %, y las de bienes de equipo, que representan el 19 %, se mantuvieron sin variación.

En las importaciones, las de bienes de equipo, que son el 23,1 % del total, subieron un 8,7 %, y las de productos químicos, que representan el 23,1 %, se incrementaron un 10,3 %, mientras que las de alimentación, que pesan un 12,8 %, subieron un 7,4 %.

Las exportaciones a Estados Unidos caen un 5,9 %

Por regiones, el 74 % de las exportaciones de España hasta julio fueron a Europa con un incremento del 1,4 %.

Las ventas a América se redujeron un 4,8 % y las de Asia crecieron un 7 %.

Por países, las exportaciones a Estados Unidos en medio de la guerra comercial por los aranceles sumaron 10.301,2 millones hasta julio, con un descenso del 5,9 %.

Mirando solo a julio las ventas a Estados Unidos cayeron un 10,4 % frente al mismo mes del año pasado con 1.546,7 millones. También solo en julio, el déficit comercial de España fue de 4.009,4 millones, un 24,7 % más que en el mismo mes del año pasado.

Las exportaciones subieron en el mes un 3,5 %, hasta los 34.419 millones, mientras que las importaciones lo hicieron el 5,3 %, con 38.428,4 millones