El mercado cifra en un récord de casi 33.500 millones el beneficio de la banca cotizada española

Los seis principales bancos españoles –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 33.408 millones de euros en 2025, según las estimaciones que maneja el mercado, lo que supone un 5 % más que un año antes y un nuevo récord histórico para la banca española.

Como es habitual, Bankinter inaugurará la ronda de presentación de resultados en España y lo hará el jueves 22 de enero, cuando el mercado espere que anuncie un beneficio neto inédito de 1.087 millones en 2025, un 14,1 % más que un año antes, por el fuerte crecimiento del negocio, especialmente de fondos de inversión y pensiones.

De esta forma, el banco ganará más de 1.000 millones de euros en 2025, un objetivo al que la consejera delegada, Gloria Ortiz, consideró que se podía aspirar desde principios del ejercicio y que finalmente, según estas previsiones, habría logrado.

En la última semana de enero, el viernes 30 será el turno de CaixaBank que, según los analistas, prácticamente igualó en 2025 el resultado de 2024, pues esperan que reporte un beneficio neto de 5.786 millones, un millón menos que un año antes.

Y ya en la primera semana de febrero vendrá la tanda final de resultados de la gran banca española, con la publicación el martes 3 de las cuentas de Unicaja, el miércoles 4 las del Santander, el jueves 5 las del BBVA y, previsiblemente, el viernes 6 las del Sabadell.

Bankinter abrirá la publicación de resultados de la banca española cotizada el próximo22 de enero y los cerrará el Sabadell el 6 de febrero

En el caso de Unicaja, el consenso de los analistas cree que la entidad malagueña, el sexto banco de España por volumen de activos, obtuvo un beneficio neto acumulado de 645 millones de euros en el conjunto de 2025, un 12,6 % más que un año antes.

Los mayores resultados de las entidades españolas se los anotará, una vez más, el Banco Santander. Los analistas calculan que obtuvo la cifra histórica de 13.546 millones, un 7,7 % más, gracias al fuerte crecimiento del margen de intereses en todos los negocios y todas las regiones, junto con el control de los costes.

Un día después será el turno del BBVA -hasta hace unos meses inmerso en su opa sobre el Banco Sabadell- que publicará sus resultados el jueves 5 de febrero y los expertos esperan que anuncie un beneficio nunca antes visto de 10.566 millones de euros en 2025, un 5,1 % más.

El grupo que preside Carlos Torres espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años, 2025-2028, de en torno a 48.000 millones de euros, con una rentabilidad media en el periodo en torno al 22 %. Y prevé disponer también de 36.000 millones de euros de capital de la máxima calidad para distribuir entre sus accionistas hasta 2028.

Y habrá que esperar previsiblemente al viernes 6 de febrero para conocer los resultados anuales del Sabadell que, según los analistas, será el único de estos seis grandes bancos españoles que reduzca sus beneficios en 2025.

Los analistas calculan que el banco catalán, cuyos accionistas rechazaron en octubre la oferta de compra lanzada por el BBVA, ganó 1.778 millones de euros, un 2,7 % menos por la falta de ingresos extraordinarios en esta ocasión, ya que el margen de intereses habría seguido fuerte y también los volúmenes de negocio. EFECOM