El mercado duda de que el BBVA haya conseguido el 50% del capital del Sabadell

El mercado duda de que el BBVA haya logrado el 50 % de aceptación en la opa sobre el Banco Sabadell, a pesar de que el presidente de la primera entidad, Carlos Torres, se mostró «absolutamente convencido» hasta el último momento de que conseguirían ese respaldo.

El banquero aseguró que superarían ese porcentaje porque contaba con un 30 % de los inversores institucionales, al que sumaba un 10 % de fondos de inversión que replican índices y el 3,86 % del inversor mexicano David Martínez.

Es decir, cerca de un 45 % sin contar con los pequeños accionistas, que, según su relato, estaban aceptando el canje en los últimos días.

A la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publique el próximo viernes el resultado de la opa del BBVA sobre el Sabadell, la entidad catalana ha avanzado algún dato.

Este martes, antes de la apertura del mercado, el Banco Sabadell desveló que un 97,2 % de sus clientes accionistas habían rechazado la oferta del BBVA, lo que se traduce en que la aceptaron un 2,8 %.

Los pequeños accionistas clientes del Sabadell representan el 30,8% del capital del grupo

Teniendo en cuenta que los pequeños accionistas clientes del Sabadell representan el 30,8 % del capital del grupo, el 2,8 % de los que aceptaron la oferta del BBVA, que pasa por la entrega de una acción nueva del banco comprador por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana, representan solo un 1,1 % del Sabadell.

Es decir, el BBVA no consiguió convencer a un 29,7 % del capital en manos de pequeños accionistas clientes del Sabadell, como tampoco logró sumar a Zurich, socio de referencia del banco catalán, con una participación cercana al 5 %, exactamente del 4,95 %.

Por lo tanto, a falta de los datos oficiales de la CNMV, se sabe ya que, al menos, un 34,65 % del capital del Sabadell no ha participado en la opa y queda la duda de qué habrá decidido el 65,35 % del capital restante, que incluye la participación de la cúpula de la entidad.

Este martes, el BBVA ha recordado que el Sabadell tiene en autocartera acciones representativas del 0,52 % del capital, por lo que para conseguir su objetivo de tener la mayoría de los derechos de voto, el 50,01 %, le bastaría con el 49,73 % del capital, eso son casi 2,5 millones de acciones.

El BBVA ha condicionado el éxito de la opa a conseguir el 50 % de los derechos de voto

El mercado duda de que haya podido conseguir este volumen de acciones, lo que aumenta las expectativas de que el BBVA se vea obligado a lanzar una segunda oferta exclusivamente en efectivo si sigue adelante en sus planes de tomar el control de la entidad catalana.

El BBVA ha condicionado el éxito de la opa a conseguir el 50 % de los derechos de voto, aunque si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30 %, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera.

Para determinar el precio de la nueva oferta del BBVA, al ser exclusivamente el de la primera en acciones, habría que traducir su valor a euros, de lo que se encargará la CNMV, como recordó el pasado miércoles, cuando calificó de «mera especulación» las informaciones que sobre el precio se estaban dando.

El supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio «equitativo», por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA.