La Semana Santa ha disparado las afiliaciones a la Seguridad Social por la hostelería, un sector de bajos sueldos y contratos precarios. Pese a ello, Sánchez y Díaz se autofelicitan de los bien que el mercado laboral en España.

El paro en la Italia de Meloni: 5,7%; el paro en la España de Sánchez y Díaz: 10,45%

La tasa de desempleo en Italia, un país presidido por Giorgia Meloni, se situó en el 5,7 % en noviembre, lo que supone una bajada de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, según los datos provisionales difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (Istat). La tasa de paro en España se situó en un 10,45% en el tercer trimestre de 2025, con 2.613.200 personas desempleadas, según datos del INE, siendo la más alta de toda la Unión Europea y la única de los países de la OCDE que marca doble dígito en desempleo, pese a que el Gobierno de PSOE-Sumar, de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presume de crecimiento de PIB que convierte a la economía española en un «cohete».

Respecto a la tasa de ocupación alcanzó en noviembre el 62,6 % con un descenso mensual del 0,1 puntos porcentuales, ambas tasas, de ocupados y desempleados, condicionadas por el crecimiento de las personas inactivas, que incluye a quienes no estudian ni buscan empleo.

La tasa de paro juvenil en España sube al 25%, frente al 18,8% de Italia

El número total de ocupados se situó en 24.188.000 personas, una disminución que afectó tanto a los trabajadores temporales, que se situaron en 2.477.000, como a los autónomos, que bajaron a 5.215.000, mientras que los trabajadores indefinidos se mantuvieron prácticamente estables (16.496.000).

La tasa de inactividad subió a 33,5 %, 0,2 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Por otra parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) baja hasta el 18,8 %, lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos que el mes pasado. En España la tasa de paro juvenil ronda el 25%.

«Comparando el trimestre septiembre-noviembre de 2025 con el anterior (junio-agosto), se observa un aumento en el número de personas ocupadas», explicó el Istat.