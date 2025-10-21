El PSOE denuncia que un edificio del Ministerio de Yolanda Díaz se dedica a residencia de lujo

Son socios, aunque parece que no amigos. La guerra entre el PSOE y Sumar por la vivienda, aunque también por otros muchos otros asuntos de Estado, se recrudece. Si Sumar pide a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se aparte del cargo por su nefasta gestión, el PSOE denuncia a la ‘jefa’ Yolanda Díaz por dedicar un edificio del Ministerio de Trabajo a residencia de lujo para estudiantes, a 1.500 euros el mes.

El diputado socialista Arnau Ramírez ha aprovechado su intervención este martes en la Comisión de Vivienda del Congreso para denunciar que un edificio en Madrid propiedad del Ministerio de Trabajo se está utilizando como residencia de lujo para estudiantes, «con la habitación más barata a 1.500 euros».

«Estaría bien poder solucionar más pronto que tarde el uso que se le podría dar y no se le da al edificio de la plaza Cristino Marcos de Madrid, que es del Ministerio de Trabajo, -dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz-, y que se utiliza para residencias de lujo para estudiantes, con la habitación más barata a 1.500 euros», ha pedido el socialista catalán a Sumar, tras reprochar a su socios de gobierno que les «aprieten» en materia de vivienda.

«Ya está bien que los compañeros nos aprieten, especialmente en esta comisión, proposición tras proposición, pero a ver si somos igual de exigentes en la rapidez que exigimos de las medidas no solo cuando las competencias las tienen que ejercer el resto, sino también uno mismo», se ha quejado.

«Podríamos empezar por ahí y dedicar este edifico a otro tipo de utilidades que sirvan más para acceder a una vivienda publica en este país», ha incidido el diputado del PSC, molesto con la proposición no de ley que ha llevado hoy Sumar a la comisión para instar al Gobierno a comprometerse a alcanzar el 10 % de vivienda pública en 2027 y el 20 % en 2035, y a dedicar, al menos, el 2 % del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035.

la iniciativa de Sumar también instaba al Gobierno a incorporar las viviendas amenazadas con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, a expropiar las viviendas en desuso de bancos y fondos de inversión y a rehabilitar edificios públicos en desuso.

A través de una enmienda, Ramírez ha propuesto a Sumar modificar su texto por otro de apoyo a las medidas que ha adoptado el Ministerio de Vivienda, pero el grupo parlamentario que preside la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha negado.

«Hay ya que aportar soluciones, aunque escueza en los consejos de administración de las empresas», ha dicho a los socialistas el representante de Sumar Juan Antonio Valero.

Su propuesta, en la que el grupo socialista se ha abstenido, no ha salido adelante por los votos en contra del PP, Vox y Junts.