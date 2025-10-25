Esta madrugada cambia la hora ¿Inconvenientes y ventajas?

Sara Anguera. Cada año, España ajusta sus relojes dos veces: en marzo para entrar en el horario de verano y en octubre para volver al horario de invierno. Esta práctica, instaurada en Europa hace décadas con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar, continúa generando debate sobre cuál de los dos horarios es más beneficioso para la economía, la salud y el bienestar general.

Horario de verano: más luz por la tarde, menos sueño por la noche

El horario de verano se adopta en España la noche del 29 al 30 de marzo de 2025, cuando los relojes se adelantan una hora (de las 2 horas a las 3 horas). Esto implica una hora menos de sueño, pero más luz solar al final del día.

Ventajas del horario de verano

Este horario prolonga la luz natural durante las tardes, lo que incentiva actividades al aire libre, el turismo y el consumo en sectores como la hostelería y el comercio. La mayor disponibilidad de luz favorece también la práctica deportiva y la vida social tras la jornada laboral.

Por otro lado, históricamente, uno de los principales argumentos a favor del horario de verano ha sido el ahorro de electricidad. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el cambio podría suponer un ahorro de hasta 300 millones de euros anuales entre hogares e industria.

Aunque la evidencia reciente cuestiona esta cifra, se sigue considerando que un mejor aprovechamiento de la luz solar contribuye a reducir el consumo eléctrico, especialmente en iluminación.

Al reducirse el uso de luz artificial, también se disminuyen las emisiones derivadas de la producción energética. Este efecto, aunque limitado, refuerza la imagen del horario de verano como una medida más sostenible.

Inconvenientes de la hora de verano

Adelantar una hora el reloj puede provocar trastornos del sueño, irritabilidad, cansancio y dificultades de concentración durante los primeros días. El organismo necesita adaptarse a un nuevo ciclo de luz y oscuridad, lo que afecta al rendimiento laboral y escolar.

A su vez, el aumento de las horas de luz diurna puede retrasar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, dificultando la conciliación nocturna y afectando la calidad del descanso.

Sin embargo, varios estudios recientes señalan que el cambio horario no genera un ahorro significativo. En algunos casos, incluso se ha detectado un ligero aumento del consumo eléctrico (1%), debido al mayor uso de aparatos de refrigeración durante las tardes más calurosas.

Horario de invierno: mejor descanso, menos luz vespertina

El horario de invierno entrará en vigor la madrugada del 25 al 26 de octubre de 2025, cuando los relojes se retrasen una hora (de las 3 h a las 2 h). Este cambio implica dormir una hora más y tener amaneceres más tempranos.

Ventajas de la hora de invierno

Al retrasar el reloj, los ritmos circadianos se ajustan mejor al ciclo natural del sol. Esto favorece una mayor secreción de melatonina, lo que mejora la conciliación del sueño y el descanso general. En términos de salud, se asocia a un mejor estado de ánimo y mayor rendimiento cognitivo.

Durante el invierno, amanecer antes permite que el inicio de la jornada laboral o escolar coincida con la luz del día, reduciendo el uso de iluminación artificial por la mañana y mejorando el estado anímico al despertar.

Aunque los días son más cortos, el hecho de aprovechar mejor las primeras horas de luz puede contribuir a un menor gasto energético en las primeras horas del día.

Inconvenientes de la hora de invierno

Anochecer antes puede reducir la vida social y el consumo en hostelería, restauración y ocio. Los comercios que cierran tarde deben usar más iluminación artificial, lo que puede aumentar sus costes energéticos.

Por su parte, el horario de invierno reduce las horas de luz vespertina, lo que puede influir negativamente en el estado de ánimo de la población. Diversos estudios asocian la falta de luz solar con síntomas leves de depresión estacional y con una menor productividad laboral.

Aunque se aprovecha más la luz por la mañana, el uso de electricidad aumenta por la tarde, cuando la mayoría de la población sigue activa. Esto puede anular el ahorro energético esperado e incluso aumentar las emisiones.

Un debate abierto en Europa

El Gobierno de España ha planteado reabrir el debate sobre el cambio horario dentro de la Unión Europea, con el objetivo de encontrar una solución común.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha señalado que la evidencia sobre los beneficios energéticos de la medida es «cada vez más tenue» y que los cambios «afectan a los ciclos diarios y la organización social». España no ha definido aún si sería preferible mantener permanentemente el horario de verano o el de invierno, y considera necesario escuchar a los diferentes sectores económicos y regiones antes de decidir.

Mientras Europa busca un consenso, España sigue evaluando cuál de los dos sistemas resulta más beneficioso.

Lo que está claro es que, más allá del reloj, la cuestión del horario afecta directamente a la salud, la economía y el bienestar social de millones de ciudadanos.