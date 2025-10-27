JxCat decide por ‘unanimidad’ romper sus acuerdos con el PSOE ante los ‘incumplimientos’ de Sánchez

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado este lunes al PSOE de la ruptura del acuerdo que mantenían las dos fuerzas y ha anunciado que su partido pasará a «ejercer oposición» al actual Gobierno que preside Pedro Sánchez.



La ejecutiva de JxCat ha decidido hoy por unanimidad que romperá sus acuerdos con el PSOE ya que consideran que «no hay voluntad» por parte de los socialistas de «ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma».

«El PSOE ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señalas que hemos ido avisando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña», ha señalado el líder de Junts en una comparecencia de prensa en Perpiñán.

Puigdemont, que ha entrado a la sala entre aplausos de los miembros de la ejecutiva de Junts y acompañado de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull, ha dicho que, en estos dos años, «no ha habido resultados que justifiquen y que den por válida la vía abierta hace dos años» con el PSOE.

El PSOE intenta acercar posturas a Puigemont

El Gobierno de PSOE-Sumar ha mostrado este martes su máximo respeto por Junts tras escuchar a su líder, Carles Puigdemont, dar por roto el acuerdo con el PSOE, pero ha hecho hincapié en que mantiene la mano tendida y seguirá trabajando como siempre, «votación a votación».

En una reacción de urgencia después de que Puigdemont anunciara que Junts pasa a la oposición, fuentes del Ejecutivo consultadas por EFE han insistido en que mantienen su apuesta por el diálogo para llegar a acuerdos.

Las mismas fuentes del PSOE han asegurado que entienden la política como un instrumento para tender puentes y que así seguirá siendo, recordando que el Gobierno y los socialistas han cumplido lo pactado con Junts siempre que estaba en su mano.

«En lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla», han recalcado desde Ferraz, donde aseguran respetar absolutamente el funcionamiento interno de cualquier partido político.

A lo largo de la jornada, todos los ministros que han respondido preguntas de los periodistas han lanzado el mismo mensaje de tranquilidad, un argumentario en el que dejaban claro que el Gobierno cumple sus compromisos y mantiene la mano tendida.

El PSOE insiste que no hay alternativa a Sánchez

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido esperar hasta ver en qué se traduce la decisión de Junts, pero ha ratificado que el Gobierno va a seguir trabajando.

«Junts tendrá que elegir si quiere esta España de progreso o una España de involución, porque no hay alternativa», ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha asegurado que en el Gobierno están «tranquilos», porque cumplen sus compromisos y la legislatura les avala.

El socio minoritario de la coalición de Gobierno ha mantenido el mismo mensaje y la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado que seguirá trabajando ley a ley, «dialogando y negociando».