La jornada laboral en España en 2025: horas, descansos, extras…

¿Cuántas horas es la jornada laboral en España? El Congreso ha vetado este miércoles, 10 de septiembre, la reducción de la jornada laboral en España. La jornada máxima legal sigue siendo de 40 horas semanales de trabajo efectivo, si bien la práctica (media pactada en convenios) se sitúa en torno a las 37,8 horas. En el artículo de Bankinter, se hace un repaso a cómo está la situación de la jornada laboral en España.

Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: situación actual

Hoy, 10 de septiembre de 2025, el Congreso ha vetado la tramitación del proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

¿Qué significa que el Congreso haya vetado la reducción de la jornada? Quiere decir que la propuesta no podrá ser debatida ni modificada en el Parlamento por el momento; queda rechazada. El Gobierno deberá decidir si la presenta nuevamente o busca otras vías, como un real-decreto o nueva iniciativa.

Jornada laboral en España hoy: normativa vigente

Máximo semanal legal: 40 horas de trabajo efectivo.

40 horas de trabajo efectivo. Máximo diario: en general 9 horas, salvo pacto en convenio.

en general 9 horas, salvo pacto en convenio. Cómputo anual aproximado: 1.826 horas (salvo acuerdo distinto).

1.826 horas (salvo acuerdo distinto). Distribución irregular: hasta un 10% de la jornada puede repartirse de forma desigual a lo largo del año con aviso previo al trabajador.

Descansos y pausas en la jornada laboral

Descanso entre jornadas: mínimo 12 horas.

mínimo 12 horas. Pausas durante la jornada: jornada >6 horas → descanso mínimo de 15 minutos (puede ser tiempo efectivo según convenio).

jornada >6 horas → descanso mínimo de 15 minutos (puede ser tiempo efectivo según convenio). Descanso semanal: día y medio ininterrumpido como mínimo.

Horas extraordinarias: límite y compensación

Límite anual: 80 horas extraordinarias como regla general.

80 horas extraordinarias como regla general. Compensación: pago o descanso equivalente dentro de los 4 meses siguientes.

pago o descanso equivalente dentro de los 4 meses siguientes. Excepciones: no se computan horas para prevenir o reparar siniestros u otros casos urgentes.

Registro de la jornada: qué exige la ley

Desde el 12 de mayo de 2019, todas las empresas están obligadas a un registro diario de la jornada que incluya inicio y fin de la actividad.

Conservación: mínimo 4 años.

mínimo 4 años. Accesible: trabajadores, representantes e Inspección de Trabajo.

trabajadores, representantes e Inspección de Trabajo. Con la futura reforma, se exigirá un registro digital, interoperable y en tiempo real para la Inspección.

Comparativa internacional: jornada laboral en otros países

Según la OCDE:

España: 37,8 horas reales de media.

37,8 horas reales de media. Francia: 35 horas legales.

35 horas legales. Alemania: 34,2 horas de media.

34,2 horas de media. Grecia: 41 horas de media (una de las más altas de la UE).

España, con la reforma, se acercará a las jornadas más cortas de la Unión Europea.

En este artículo comparamos las horas de trabajo en España y en otros países, tanto a la semana como al año:

¿En qué países se trabajan menos horas?

Preguntas frecuentes sobre la jornada laboral:

¿Cuántas horas son la jornada laboral en España en 2025?

Por ley: 40 horas semanales como máximo. En la práctica: media pactada ≈ 37,8 horas. La reducción a 37,5 h está en trámite.

¿Cuándo entra en vigor la jornada de 37,5 horas?

El anteproyecto prevé adaptación de convenios hasta el 31 de diciembre de 2025 y entrada estimada el 1 de enero de 2026 si el texto es aprobado definitivamente.

¿Se reduce el sueldo con la jornada de 37,5 horas?

No: la medida oficial contempla la reducción de la jornada sin reducción salarial, aunque los detalles se fijarán en el texto final y los convenios.

¿Qué necesito como trabajador si mi empresa no registra mi jornada?

Solicita por escrito el registro; contacta con el comité de empresa o un representante sindical; y, si persiste el incumplimiento, denúncialo ante la Inspección de Trabajo (conserva pruebas).