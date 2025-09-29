La operación Chamartín es un de los grandes proyectos inmobiliarios pendientes en Madrid.

La ‘operación Chamartín’ entra de nuevo en la Audiencia Nacional por el contrato entre BBVA y Adif

La Audiencia Nacional analizará la validez del contrato suscrito entre BBVA y Adif para ejecutar la operación Chamartín, una vez admitida la demanda de nulidad presentada por la Asociación de Reversionistas No Abuso, que representa a los antiguos propietarios de los terrenos.

Según ha adelantado «El Confidencial» y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional abordará las reclamaciones de los reversionistas, que consideran que los actos jurídicos firmados entre ambas entidades vulneran principios legales fundamentales y podrían constituir delitos penales.

Entre ellos los demandante figura el Grupo Baraka, de Trinitario Casanova.

El 19 de diciembre de 2024 se produjo la firma ante notario del traspaso de los terrenos tras 30 años de idas y venidas para cerrar esta «brecha» en el norte de la ciudad.

Adif y Renfe firmaron la venta de sus terrenos a Crea Madrid Nuevo Norte, la sociedad constituida por el BBVA, Merlin Properties y la constructora San José dentro de la denominada ‘operación Chamartín’

Adif y Renfe firmaron la venta de sus terrenos a Crea Madrid Nuevo Norte, la sociedad constituida por el BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José, que desembolsará un total de 1.245 millones de euros a lo largo de los años, de los que unos 216 se abonaban en un pago inicial.

Los derechos de reversión, señala la asociación, constituyen el eje de la Operación Chamartín y atribuyen a sus titulares el derecho a recomprar los terrenos de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral.

Las primeras viviendas del rebautizado proyecto Madrid Nuevo Norte podrían comenzar a construirse en 2027 en Las Tablas y entregarse en 2029, mientras que el Centro de Negocios será el ámbito que más tardará en desarrollarse por su complejidad.

El proyecto abarca una extensión de 5,6 km de largo desde la plaza de Castilla hasta la M-40 y se estima una inversión total de más de 11.000 millones.