La tercera prórroga consecutiva de los presupuestos entra en vigor este jueves

La tercera prórroga consecutiva de los presupuestos generales del Estado (PGE) ha entrado este jueves en vigor, según el acuerdo adoptado en el último Consejo de Ministros del año pasado celebrado el 23 de diciembre, aunque el Gobierno mantiene el objetivo de presentar un proyecto de presupuestos para este año.

En ese Consejo de Ministros se alcanzó el acuerdo que determinaba los criterios técnicos para aplicar en 2026 la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023, que son los últimos aprobados y que han estado vigentes en 2025.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este jueves en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno mantiene el objetivo de presentar un proyecto de presupuestos para 2026 que plasme las prioridades de la política económica del Gobierno.

Cuerpo, que ha confirmado la previsión de crecimiento del PIB para este año en el 2,2 %, ha explicado que es posible mantener ese nivel de actividad aun con las cuentas prorrogadas.

En este sentido, ha añadido que a pesar del mantenimiento de los presupuestos de 2023 el Gobierno está siendo capaz de desarrollar su agenda de inversiones y de reformas, lo que no quita, ha puntualizado, que «por supuesto» vaya a «hacer el esfuerzo» para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos.

El ministro ha indicado que el Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos para los presupuestos

Así, el ministro ha indicado que el Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos y que el siguiente será poner sobre la mesa el borrador de presupuestos de la Administración General del Estado y a partir de ahí intentar aprobarlo en el Congreso.

La prórroga presupuestaria, según precisó hace diez días el Ministerio de Hacienda en un comunicado, cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se recoge que, si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior.

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre había previsto diversas medidas de manera transitoria hasta la aprobación de unos presupuestos generales del Estado.

Así, establecía que antes de iniciar nuevos expedientes de gasto asociado a los fondos europeos de recuperación, los departamentos ministeriales y sus organismos adaptarán los créditos que tuvieran prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del plan de recuperación durante 2026.