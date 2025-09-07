La vuelta al cole 2025/2026: ¿Cómo ahorrar en la vuelta más cara de la historia?

Sara Anguera. Con septiembre ya comenzado y las escuelas a punto de abrir sus aulas, muchos padres se preguntan cuánto dinero se tendrán que gastar este año en la vuelta al cole. Libros, cuadernos, lapiceros… Todo suma en el coste total al que las familias se van a tener que enfrentar este año.

En general, según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto escolar medio es de 2.390 euros, aunque hay que tener en cuenta que este gasto también depende principalmente del tipo de enseñanza de los hijos, especialmente si estos acuden a un centro educativo privado, concertado o público.

Evolución del gasto total anual por alumno. Fuente: OCU

Según el tipo de centro, el gasto anual de escolarización puede ir de 1.200 euros de media por hijo en un centro público, a superar los 8.000 de media en un centro privado. Vemos también que un centro privado cuesta más del doble que un centro concertado.

Total de gastos anuales por alumnos. Fuente: OCU

El estudio de la OCU, realizado entre casi 1.100 estudiantes de entre 3 y 18 años, refleja que los costes no se limitan únicamente a la matrícula, los uniformes, los libros de texto o el material escolar. A ello se suman los pagos mensuales derivados de la cuota escolar, el comedor, el transporte o las actividades extraescolares, lo que incrementa de forma notable la factura familiar.

Segunda mano y plataformas de ahorro: tendencias al alza

Ante este escenario, la segunda mano se ha convertido en una alternativa cada vez más consolidada. Según datos de Wallapop, la compraventa de libros de texto se incrementó un 150% este verano respecto al promedio del año. Además, un 54% de los hogares españoles con hijos en edad escolar ha recurrido a esta vía para adquirir material de manera más asequible y sostenible. El ahorro estimado se sitúa en torno al 54% del gasto habitual, lo que supone unos 154 euros por alumno al año.

Las motivaciones no se reducen al aspecto económico. Un 59% de las familias afirma que opta por reutilizar artículos en buen estado como parte de una práctica sostenible; un 51% lo hace para ayudar a otras familias a ahorrar; y un 39% reconoce que busca obtener un ingreso adicional con la venta del material que ya no necesita.

Ofertas online y comparadores de precios

El auge del comercio electrónico se ha convertido en otro aliado para los hogares. El informe “Vuelta al cole 2025” de Webloyalty revela que las compras online durante esta campaña crecerán un 35% respecto a 2024, con un gasto medio de 178 euros por estudiante en categorías como electrónica, libros y moda infantil.

Plataformas como Chollometro destacan que, recurriendo a la comparación de precios y a comunidades de ahorro, las familias pueden reducir sus gastos en hasta un 52% de media. En su análisis, identifican tres categorías clave donde el ahorro puede ser más significativo:

Material escolar: hasta un 56% menos, con ejemplos como estuches rebajados de 15€ a menos de 5€, o libretas de 20€ a menos de 10€.



Mochilas: descuentos del 52%, con modelos de calidad reducidos de más de 40€ a menos de 20€.



Ropa y calzado: un 45% menos, con zapatillas deportivas de 30€ disponibles por menos de 20€.



El esfuerzo económico de los hogares para la vuelta al cole

La presión que supone la vuelta al cole se entiende mejor al analizar los ingresos de los hogares. El IV Observatorio Cofidís de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias advierte que un 31% de las familias españolas vive con menos de 2.000 euros al mes, lo que convierte el inicio de curso en un reto financiero de primer orden. De hecho, los créditos al consumo aumentaron un 20% en el primer trimestre del año, según el Banco de España, reflejo de la dificultad para afrontar gastos extraordinarios.

Consejos para reducir el gasto de la vuelta al cole

Expertos en consumo y ahorro coinciden en que, además de aprovechar las ofertas, es fundamental aplicar estrategias de planificación y compra inteligente. Entre las principales recomendaciones destacan:

Planificar con antelación y fijar un presupuesto límite.

Reutilizar material del curso anterior siempre que esté en buen estado.

Comparar precios online y en tiendas físicas antes de realizar cualquier compra.

Aprovechar packs y promociones agrupadas, especialmente en material escolar.

Recurrir a plataformas de segunda mano o al intercambio de libros y uniformes en asociaciones de padres y madres.

Escalonar las compras, adquiriendo lo imprescindible al inicio y dejando para más adelante artículos que pueden esperar.



Un reto anual para las familias

La “vuelta al cole” representa cada año un desafío económico y logístico para millones de familias españolas. En 2025, el incremento de precios ha elevado aún más la presión, obligando a los hogares a recurrir a la segunda mano, a las compras online y a estrategias de planificación para poder afrontar un gasto que, lejos de reducirse, continúa aumentando.

Con una previsión de gasto medio superior a los 2.000 euros por alumno, el inicio del curso escolar se confirma como una de las etapas más exigentes para la economía doméstica, pero también como una oportunidad para impulsar el consumo responsable y el ahorro inteligente.