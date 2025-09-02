Las letras del Tesoro vuelven a rozar el 2%

El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.768 millones de euros en letras a seis y doce meses con un interés marginal superior, que vuelven a rozar el 2%, 1,976% para el plazo más corto y 1,996% para el más largo

Según los datos de la citada puja, la primera de septiembre, las letras a doce meses se han adjudicado a un rendimiento marginal del 1,996 %, superior al 1,958 % previo, y el más alto desde abril.

De este tipo de deuda, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha vendido 4.174 millones de euros.

Por otro lado, en letras a seis meses, el importe adjudicado ha sudo de 1.594 millones de euros. El interés aplicado a este tipo de deuda ha sudo del 1,976 %, superior también al 1,950 % de agosto, y su nivel más elevado desde mayo.

En total, el Tesoro ha colocado esos 5.768 millones de euros, en la parte media del objetivo previsto (5.000 y 6.000 millones de euros), y con una demanda por parte de los inversores que ha superado los 9.900 millones de euros.

De esta manera, la ratio de la subasta, que es la diferencia entre lo solicitado y lo finalmente colocado, ha sido de 1,7 veces.

Como indicador de la participación en estas operaciones de los inversores minoristas se utilizan las pujas no competitivas (en las que no se pone un precio específico para la inversión, solo la cantidad a invertir), que en la subasta de hoy han alcanzado los 1.470 millones de euros.

Tras la subasta de hoy, el Tesoro volverá a apelar al mercado el jueves, con la colocación de bonos y obligaciones del Estado.

En concreto, se subastarán obligaciones a siete años, otras con una vida residual de dos años y once meses, y otras que vencen en 2037, pero que tienen una vida residual de once años y cinco meses.

Por último, el Tesoro ofrecerá a los inversores unas obligaciones indexadas a la inflación, con una vida residual de cinco años y tres meses.