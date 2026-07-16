El Tesoro coloca 5.972 millones en bonos y obligaciones con un interés superior

El Tesoro Público español ha vendido este jueves 5.972 millones de euros en tres denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado que, en todos los casos, se han adjudicado a un interés superior.

La puja, la última que celebra el Tesoro en julio, se ha llevado a cabo en un momento en el que han aumentado las tensiones geopolíticas, tras reanudarse los ataques entre Estados Unidos e Irán.

Ello ha provocado un alza del precio del crudo y el incremento de las expectativas de posibles subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

En este contexto, el rendimiento de la deuda soberana cotiza al alza en el mercado secundario, y en el caso de España, el interés del bono nacional a diez años, el de referencia, alcanza este jueves el 3,6 %.

Según los datos de la subasta, el Tesoro ha vendido hoy esos 5.972 millones de euros en deuda, de los que la mayor parte, 2.610 millones han correspondido a bonos a tres años.

La rentabilidad marginal aplicada a este tipo de deuda es del 2,871 %, superior al 2,775 % previo.

La demanda superó en 2,95 veces al importe ofertado por el Tesoro en el caso de las letras a nueve meses

Por otro lado, el organismo ha adjudicado otros 1.771 millones en unas obligaciones a diez años, pero con una vida residual de siete años y tres meses. En este caso, el rendimiento ha subido al 3,301 %, frente al 3,161 % anterior.

Por último, España ha colocado 1.591 millones en unas obligaciones a treinta años, con un interés que ha alcanzado el 4,290 %, superior al 3,980 % previo.

La demanda por parte de los inversores ha superado los 11.900 millones de euros. De esta manera, la ratio de la subasta, que es la diferencia entre lo solicitado y lo que finalmente se ha colocado, ha sido de 1,99 veces.

La subasta de hoy ha sido la segunda que ha celebrado el Tesoro esta semana, ya que el martes adjudicó otros 2.126,44 millones de euros en letras a tres y nueve meses con un aumento del interés en el caso de estos últimos títulos, hasta el 2,63 %, nivel de noviembre de 2024.

En las letras a tres meses, el interés fue del 2,376 %, máximos desde marzo del año pasado.

La demanda superó en 2,95 veces al importe ofertado por el Tesoro en el caso de las letras a nueve meses, y a 2,32 veces para las letras a tres meses.