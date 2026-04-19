Los errores más frecuentes en la declaración de la Renta: un coste silencioso para el contribuyente

Sara Anguera. Con la campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya comenzada, que empezó el pasado 8 de abril y el plazo terminará el 30 de junio, los expertos fiscales advierten de un patrón que se repite año tras año: miles de contribuyentes cometen errores evitables que terminan traduciéndose en sanciones económicas, pérdida de beneficios fiscales e incluso inspecciones por parte de la Agencia Tributaria.

Desde la compañía española TaxDown, especializada en asesoría fiscal digital, alertan de que estos fallos no son anecdóticos, sino estructurales, y tienen un impacto directo en la economía doméstica de los ciudadanos.

Un borrador de la Declaración de la Renta que no siempre es correcto

El error más extendido entre los contribuyentes sigue siendo aceptar el borrador sin revisarlo. La confianza en que la Administración dispone de todos los datos actualizados lleva a millones de personas a confirmar su declaración sin comprobar posibles omisiones o errores.

Sin embargo, cambios en la situación familiar, variaciones en el domicilio fiscal o ingresos no reflejados pueden provocar que el borrador sea incompleto. Las consecuencias van desde la pérdida de deducciones hasta sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la deuda tributaria en caso de incorrecciones.

Ingresos omitidos: un riesgo creciente

Otro de los fallos más habituales es no declarar todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal. Más allá de las nóminas, muchos contribuyentes olvidan incluir prestaciones por desempleo, rendimientos bancarios, ayudas públicas, ingresos por alquiler o incluso premios.

El cruce de datos que realiza Hacienda con bancos, empresas y administraciones públicas hace que estas omisiones sean fácilmente detectables. En estos casos, el contribuyente se enfrenta a liquidaciones complementarias y posibles sanciones económicas, cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción.

El desconocimiento de la Declaración de la Renta fiscal cuesta dinero

Uno de los aspectos más preocupantes es el escaso conocimiento sobre deducciones fiscales. Según datos de TaxDown, el 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas a las que tiene derecho, lo que supone una pérdida colectiva de miles de millones de euros cada año.

Entre las deducciones más ignoradas se encuentran las relacionadas con el alquiler de vivienda habitual, maternidad, inversión en vivienda, donaciones, gastos educativos o situaciones de discapacidad. A esto se suman nuevas deducciones autonómicas introducidas en esta campaña (como las destinadas a personas celíacas en Asturias y Andalucía o las mejoras en Cataluña y Murcia) que incrementan la complejidad del sistema y la necesidad de información.

El calendario fiscal, un factor crítico

El cumplimiento de los plazos es otro de los puntos clave. La campaña de la Renta 2025 será más corta de lo habitual, comenzando el 8 de abril y finalizando el 30 de junio.

Presentar la declaración fuera de plazo implica recargos que parten del 1%, pero que pueden escalar significativamente si la Administración considera que existe intencionalidad. Además, el 25 de junio será la fecha límite para domiciliar pagos con resultado a ingresar, un detalle que muchos contribuyentes pasan por alto y que puede generar complicaciones financieras.

Tributación conjunta: la gran olvidada

Pese a su potencial ahorro, la tributación conjunta sigue siendo una opción infrautilizada. Muchas familias no comparan esta modalidad con la individual, lo que puede derivar en un mayor pago de impuestos.

En situaciones donde uno de los cónyuges tiene ingresos bajos o inexistentes, la tributación conjunta puede suponer un ahorro fiscal significativo. Los expertos recomiendan realizar simulaciones en ambos escenarios antes de tomar una decisión.

Un problema recurrente con impacto a largo plazo

“Cada año vemos cómo estos cinco errores se repiten campaña tras campaña. Lo más preocupante es que la mayoría son perfectamente evitables si el contribuyente dedica unos minutos a revisar su borrador con atención y se informa sobre las deducciones que le corresponden. Además, hay que tener en cuenta que Hacienda tiene cuatro años para revisarnos, así que lo que hagamos hoy puede tener consecuencias durante mucho tiempo”, explica Enrique García, CEO de TaxDown.

En un contexto de creciente complejidad fiscal y mayor capacidad de control por parte de la Administración, la correcta presentación de la declaración de la renta se consolida como un elemento clave no solo para evitar sanciones, sino también para optimizar la economía personal.