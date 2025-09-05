Los minoritarios del Sabadell creen que la oferta del BBVA es ‘ofensiva’

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ha considerado este viernes que la oferta realizada por BBVA en su folleto de la opa es «ofensiva» e implica que este banco quiere hacerse con el control del Sabadell «a precio de rebajas».

En un comunicado, la asociación, que se ha opuesto desde el inicio a la opa lanzada por el BBVA, ha justificado su postura en que el BBVA no ha mejorado su oferta inicial en ningún momento.

«Supone pagar alrededor de un 10 % menos del valor de mercado de las acciones en bolsa. Un intento evidente de comprar barato», alerta.

Los minoritarios del Sabadell avisan de que BBVA «quiere entrar por la puerta de atrás» en el banco, «consciente de que no alcanzará el 50 % del capital», de forma que «aspira a controlar el banco sin contar con la mitad de sus accionistas».

Asimismo, subrayan que «el canje supondrá un mayor coste fiscal para los accionistas de Banco Sabadell, obligándoles a asumir una carga impositiva añadida como consecuencia de la operación» y añade que el BBVA «revisará la política de dividendos de Sabadell a la baja, perjudicando directamente al accionista minoritario».

Por todo ello, la asociación reitera su tesis de que la opa «destruye valor para los accionistas minoritarios, que ya se benefician del crecimiento y de los dividendos del Sabadell en solitario».

«El canje propuesto por BBVA sigue siendo incierto y no compensa el potencial de Banco Sabadell», argumentan los minoritarios, que advierten de que, si no alcanza el 50 % del capital, el BBVA «estaría obligado a plantear una OPA en efectivo mucho más beneficiosa para los accionistas que el canje actual».