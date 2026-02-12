Irene Montero -en la imagen de viaje en Nueva York con sus amigas cuando era ministra de Sánchez en 2022 a costa del dinero de los impuestos de los españoles y actualmente una de las dos eurodiputados con las que cuenta Podemos en un Parlamento Europeo de 720 miembros, defiende el remplazo de los "fachas españoles" por inmigrantes con regularizaciones masivas.

Más del 20% de la población española es ya inmigrante

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países, es decir, inmigrantes, que supera por primera vez los 10 millones de habitantes, lo que supone ya el 20,18%.

Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó con respecto al tercer trimestre del año.

Esta población nacida fuera de España superó por primera vez los 10 millones (10.004.581 personas) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Los nacidos en España caen en 18.696 personas, mientras los inmigrantes crecen en 100.216

De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 han nacido en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 están registrados como residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 25.089 personas en el cuarto trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,5 millones de residentes, 42.327.164 tienen nacionalidad española y 7.243.561 nacionalidad extranjera.

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 56.431 respecto al tercer trimestre.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 responden a la colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes figuraron la marroquí (con 13.000 salidas), colombiana (12.500) y española (7.900).

La población creció más en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid

Durante el cuarto trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta, excepto en Baleares y Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,34 %), Castilla-La Mancha (0,27 %), Madrid (0,24 %) y Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta (0,23 % en ambos casos).

Igual que la media nacional (0,16 %) están Aragón y Cantabria, y por debajo, pero también aumentando población, se sitúan Castilla y León (0,14 %), Murcia (0,13 %), Galicia (0,12 %), Asturias (0,9 %), País Vasco (0,07 %), Andalucía (0,06 %), Extremadura, Navarra y La Rioja (0,05 % en los tres casos) y Canarias (0,02 %).

En Melilla la población disminuyó un 0,26 % y en Baleares un 0,07 %.

El número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre.