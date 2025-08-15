Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, y uno de los pocos socialistas muy críticos con Sánchez en los últimos años.

Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán, uno de los grandes críticos de Sánchez en el PSOE

El expresidente del Gobierno de Aragón Francisco Javier Lambán Montañés ha fallecido este viernes, 15 de agosto, en el hospital de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), su localidad natal, a los 67 años, tras cuatro años de lucha contra el cáncer.

Así lo ha dado a conocer el Ejecutivo autonómico, que ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad, durante los que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Nacido el 19 de agosto de 1957, Lambán fue alcalde de Ejea de los Caballeros, presidente de la Diputación de Zaragoza y presidente autonómico entre 2015 y 2023. También ejerció como diputado en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados. Militante socialista desde 1983, fue secretario general del PSOE Aragón en dos etapas y senador autonómico hasta enero de 2025, cuando anunció su retirada política.

Licenciado en Historia y doctor en 2014, publicó en 2024 sus memorias, ‘Una emoción política’, donde relató su trayectoria y su lucha contra el cáncer y la esclerosis múltiple.

En sus ocho años al frente del Gobierno de Aragón impulsó pactos inéditos y defendió con firmeza la unidad de España, el municipalismo y los servicios públicos. Firme en sus principios, mantuvo una voz propia dentro del PSOE, incluso cuando discrepaba de la dirección federal. Fue uno de los mayores críticos de Pedro Sánchez por su forma de hacer política y sus concesiones políticas y económicas a los proetarras de Bildu, a los nacionalistas del PNV con aspiraciones independentistas, y a los separatistas de Junts y ERC.

Sánchez dice que Javier Lambán, muy crítico con su política y con la forma de gestionar el PSOE y el Gobierno, que «le dolía en los más profundo de su alma», dice ahora que deja una «huella imborrable»

Las reacciones a su fallecimiento han sido unánimes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de Lambán, cuya trayectoria y compromiso dejan una «huella imborrable».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Lambán era un «amigo», al que ha definido como un socialista «coherente» y un «hombre de fiar».

También han reaccionado la secretaria general del PSOE Aragón y ministra de Educación, Pilar Alegría, el jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la presidenta del Congreso Francina Armengol, compañeros de partido como García Page, Salvador Illa o Susana Díaz, y otros presidentes autonómicos como Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso o Fernando Clavijo.

El último acto público de Lambán fue el 10 de julio de 2025, cuando descubrió su retrato oficial como presidente de Aragón, ocasión en la que afirmó que el PSOE le dolía “en lo más profundo del alma”, mientras que Aragón le “alegraba el corazón”.

El legado político y humano de Javier Lambán queda marcado por su compromiso con su tierra, su estilo directo y su defensa de la cultura y la memoria como herramientas para mejorar la sociedad.

Aragón, durante tres días de luto, despide a un dirigente que hizo de su acento aragonés y su mirada municipalista una seña de identidad en la política española