Oliu pide a sus accionistas ‘tirar a la papelera’ el impreso de la opa del BBVA

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido este viernes a los accionistas que aún no han decidido si acudir a la opa del BBVA que «tiren a la papelera» el impreso que han recibido para aceptarla.

«Se equivocarían si lo firman y lo envían» porque «perderían valor», ha afirmado Oliu en una entrevista con Catalunya Ràdio durante la última jornada en la que los inversores pueden ir al canje de acciones.

El Sabadell ofrece «un rendimiento seguro y unos dividendos asegurados», y es un banco «centrado en España y sencillo de comprender», mientras que el BBVA es «un banco internacional más complicado», ha señalado.

Oliu se ha mostrado confiado en que la opa no alcanzará el umbral del 50 % necesario para completarse sin lanzar una segunda oferta, a pesar de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha sostenido que superará ese porcentaje «ampliamente».

«No se lo cree ni él», ha dicho Oliu, que considera que Torres hace esa afirmación como «argumento de venta».

Al valorar la medida del BBVA de ampliar hoy el horario de sus sucursales, Oliu ha señalado: «Estoy esperando que les den un gintonic a las nueve de la noche, para ver si alguien les vota».

Los minoristas del Sabadell rechazan la opa del BBVA, según Oliu

El presidente del Sabadell ha asegurado que, en base a los datos con los que cuenta el banco, los minoristas rechazan la opa de manera «masiva».

Los accionistas particulares representan más del 40 % del capital del banco, y el 32 % de ellos son también clientes del Sabadell.

Entre esos inversores, apenas el 1 % ha acudido al canje propuesto por el BBVA, ha sostenido Oliu, que ha agregado que entre los institucionales «hay de todo».

«Los hay a los que les gusta la consolidación, les gusta cualquier fusión porque hay sinergias», mientras que hay otros que «ven claro que no salen los números» y ven los «riesgos» asociados a la operación, ha afirmado.

Temor a que desaparezca el «alma» del Sabadell

Oliu ha señalado que no teme la desaparición del Banco Sabadell, algo sobre lo que no ve «ninguna posibilidad, al menos en los próximos cinco años».

El Gobierno ha vetado la eventual fusión del BBVA y el Sabadell, en caso de que la opa tuviera éxito, durante un periodo de tres años, ampliable a cinco.

En el caso en que «el BBVA se convirtiera en accionista importante» del Banco Sabadell, «evidentemente tendríamos en cuenta sus opiniones a la hora de gestionarlo», ha indicado.

«Lo que tengo miedo que desaparezca es lo que yo llamo el alma del banco de Sabadell», ha recalcado Oliu.