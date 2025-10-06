Openbank comienza su campaña de planes de pensiones

Openbank, el banco 100% digital del Grupo Santander, ha puesto en marcha una nueva campaña de planes de pensiones dirigida tanto para nuevos clientes como para existentes.

Por un lado, la entidad bonificará con un 3% todos los traspasos realizados desde otra entidad a los planes de pensiones que actualmente comercializa. Además, quienes realicen nuevas aportaciones o contrataciones recibirán un 1% adicional. Ambas bonificaciones podrán alcanzar, en conjunto, un máximo de 3.000 euros por cliente.

Cualquier cliente y no cliente que desee acceder a esta promoción deberá darse de alta con el código PLANES25 a través de la web o app del banco antes del 9 enero de 2026 (incluido) y, adicionalmente, contratar un plan, traspasarlo desde otra entidad y/o hacer una aportación adicional entre el 6 de octubre y el 13 de febrero de 2026 (ambos incluidos). El abono se hará efectivo en la primera quincena de marzo de 2026.

Actualmente, Openbank cuenta con una de las plataformas de inversión más innovadoras y completas del mercado que se ajusta a cualquier perfil inversor. Entre los productos que ofrece destacan un servicio de inversión automatizada Robo Advisor, más de 3.000 fondos de inversión de más de 120 gestoras, así cómo un bróker con un catálogo de más de 3.000 acciones y más de 2.000 ETFs. Adicionalmente, cuenta con una herramienta que utiliza inteligencia artificial que proporciona precios objetivo de las principales acciones de Europa y Estados Unidos. Recientemente, el banco ha lanzado en Alemania su servicio de compraventa de criptomonedas (Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon y Cardano) y próximamente estará disponible en España.