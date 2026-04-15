La operación Chamartín es un de los grandes proyectos inmobiliarios pendientes en Madrid.

Operación Chamartín: rechazada la querella contra Pardo de Vera y el presidente del BBVA

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el rechazo a la querella presentada por la Asociación de Reversionistas No Abuso y el Grupo Baraka, de Trinitario Casanova, contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y otros por la Operación Chamartín.

En un auto fechado el pasado 11 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de los Revisionistas y Baraka contra la resolución del juzgado de instrucción nº 46 de Madrid, que por dos veces ha rechazado la querella.

«Es una contencioso administrativa», señala la Audiencia Provincial de Madrid

La querella se dirigía, además de contra Pardo de Vera y Torres Vila contra el presidente de Renfe, Isaías Taboa, y el de Nuevo Norte, Antonio Béjar, y atribuía delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y cohecho.

La Audiencia confirma ahora los argumentos del juzgado y, entre otros puntos, destaca que no le corresponde «realizar una valoración jurídica de la verdadera naturaleza del contrato, pues tal cuestión ha de corresponder a la contencioso administrativa».

No es competencia del órgano instructor valorar si el contrato de adjudicación preferente de los derechos de Adif y Renfe en el desarrollo urbanístico es una novación modificativa de los conciertos anteriores o una novación extintiva, o si con ello se vulneran los fines de interés público, añade el auto.

De acuerdo con el juez instructor, la Audiencia no ve indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa ni de malversación, concluye el escrito.

Los Revisionistas de la operación Chamartín reclaman desde 1999 sus derechos

Los Revisionistas, que representan a los antiguos propietarios de los terrenos, reclaman desde octubre de 1999 los derechos de reversión correspondientes a los terrenos que fueron en su día expropiados para la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, y que en 1993 fueron objeto de adjudicación al grupo liderado por Argentaria para su desarrollo urbanístico.

El 19 de diciembre de 2024 se produjo la firma ante notario del traspaso de los terrenos tras 30 años de idas y venidas para cerrar esta «brecha» en el norte de la ciudad.

Adif y Renfe firmaron la venta de sus terrenos a Crea Madrid Nuevo Norte, la sociedad constituida para este desarrollo por el BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José.