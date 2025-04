En 2024, las exportaciones de medicamentos y productos farmacéuticos de la UE aumentaron un 13,5 % en comparación con 2023, alcanzando los 313.400 millones de euros . Al mismo tiempo, las importaciones solo registraron un modesto aumento del 0,5 %, alcanzando los 119.700 millones de euros. Estados Unidos acapara el 38,2% de todas las exportaciones farmacéuticas fuera de la UE, con un valor de 119.800 millones de euros.

Tras la implementación el pasado 9 de abril por parte de la administración estadounidense de aranceles llamados «recíprocos» del 20 % a las importaciones de la Unión Europea (rebajadas la semana pasada al 10 % durante 90 días), se espera el anuncio de aranceles para los productos farmacéuticos que podrían rondar el 25 %.

«Queremos fabricar nuestros medicamentos en este país, y al imponer aranceles a las empresas que no están en este país vamos a fabricar nuestros medicamentos en Estados Unidos para que, en caso de guerra, o lo que sea, no dependamos de China ni de otros países», explicó este fin de semana el presidente de EE. UU ., Donald Trump, al hablar con medios a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, en tránsito a Washington desde Florida.

Superávit comercial en récord por las exportaciones farmaceúticas de la UE

En 2024 el superávit comercial de la UE en productos medicinales y farmacéuticos alcanzó un total de 193.600 millones de euros, un nivel récord.

Principales exportadores farmacéuticas: Alemania, Irlanda y Bélgica

En 2024, Alemania fue el mayor exportador extracomunitario de productos medicinales y farmacéuticos de la UE (67.900 millones de euros), seguida de Irlanda (56.600 millones de euros) y Bélgica (41.400 millones de euros).

Por otra parte, los mayores importadores extracomunitarios fueron Alemania (23.000 millones de euros), Bélgica (21.300 millones de euros) y los Países Bajos (14.700 millones de euros).

Principales socios comerciales de productos farmacéuticos: Estados Unidos y Suiza

El principal destino de las exportaciones extracomunitarias de productos medicinales y farmacéuticos en 2024 fue Estados Unidos (38,2% de todas las exportaciones fuera de la UE; 119.800 millones de euros), seguido de Suiza (16,4%; 51.300 millones de euros) y el Reino Unido (5,8%; 18.200 millones de euros).

La mayor parte de las importaciones a la UE procedieron de Estados Unidos (38,3%; 45.900 millones de euros), Suiza (32,6%; 39.100 millones de euros) y el Reino Unido (7,3%; 8.700 millones de euros).